Al Quasar Village torna Fiera del disco, edizione numero venti

Espositori da tutta Italia e il disco ‘Diario Carboni’, un’esclusiva Ernyaldisko. La due giorni dedicata alla musica attraverso la magia di cd e vinili, il 16 e 17 maggio

Sabato 16 e domenica 17 maggio al Quasar Village di Corciano torna la Fiera del disco, ormai storico punto di riferimento per collezionisti e amanti della musica, a cura di Ernyaldisko e Music Day Roma. Un traguardo importante, quello della ventesima edizione, un appuntamento durante il quale i visitatori potranno godersi due giornate gratuite ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei mix e dei cd.

Saranno oltre 30 gli espositori selezionati e provenienti da tutta Italia per garantire una full immersion tra i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano, stampe giapponesi e molti altri. Tra le principali novità della manifestazione spicca una proposta dello stand di Ernyaldisko: il vinile ‘Diario Carboni’ di Luca Carboni, realizzato in una speciale edizione blu marmorizzata, limitata e numerata in sole 500 copie, disponibile esclusivamente in fiera. Si tratta di un progetto di particolare rilievo nella carriera del cantautore bolognese, che raccoglie brani live, inediti, registrazioni in studio e il duetto con Jovanotti. Per la prima volta, questo lavoro viene pubblicato in formato vinile, rendendo l’uscita un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati.

Durante le giornate della Fiera del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Gli organizzatori sottolineano che “l’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di nuovi espositori che per la prima volta saranno presenti a Perugia, selezionati proprio per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, che stanno vivendo un grande ritorno del cd e del vinile, per scoprire il piacere dell’ascolto e vivere momenti autentici, lontani dalla fruizione digitale”.

La Fiera del disco, a ingresso gratuito, sarà aperta nei due giorni dalle 9 alle 21 nella galleria esterna tra King sport e Prénatal.