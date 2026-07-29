Al Green Music Festival arriva Ermal Meta

Il Green Music Festival, a metà del suo percorso e dopo decine di appuntamenti di successo, adesso cala l’asso. E lo fa con un big d’eccezione in una serata di particolare suggestione sia per il luogo che per il tipo di performance. A Bevagna giovedì 30 luglio irrompe il popolare cantante Ermal Meta per un evento che già da giorni è dato sold out (1.300 i presenti consentiti). Un successo già prima dell’inizio che il Maestro Maurizio Mastrini, organizzatore della kermesse insieme all’associazione “I Mastri Musici”, aveva pregustato nel momento dell’individuazione di una proposta davvero particolare: unire la musica, espressa in modo intimo e minimale, alle parole del racconto della vita personale e della carriera dell’artista attraverso una sorta di recital in grado di regalare emozioni. Così, in piazza Silvestri, a partire dalle 21, il cantautore di origini albanesi, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, tra un brano ed un altro dialogherà con il musicista Davide Antonio Pio in uno spettacolo che promette raffinatezza artistica, umorismo intelligente e tanta originalità. Tante le canzoni in scaletta, dalle più celebri a quelle dell’ultimo album “Funzioni vitali” del buon Ermal, che torna in Umbria dopo la data zero del tour 2026 di Perugia nell’aprile scorso. Giovedì sera, però, il format sarà diverso, maggiormente mirato a mostrare la scrittura profonda e la sensibilità melodica rara di un artista che si distingue per testi introspettivi e carichi di umanità, capaci di affrontare con eleganza temi sociali complessi e fragilità personali. Dotato di una voce evocativa e pulita, Ermal Meta costruisce ponti tra il cantautorato classico e sonorità moderne, creando un’atmosfera intima ma potente. Così, ogni suo brano è un racconto sincero che mira dritto al cuore e la sua cifra stilistica risiede nell’equilibrio perfetto tra poesia e impegno, rendendolo una delle voci più autentiche della sua generazione.

Davvero un bel “colpo” per il Green Music Festival che, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la “Pro Loco” di Bevagna, ha scelto un cantante pienamente in sintonia con la propria visione orientata alla sostenibilità, non solo ambientale. Un progetto a 360 gradi grazie anche a Bluetti, l’azienda che, sposando la filosofia green della kermesse, ha fornito un generatore di corrente di ultima generazione alimentato interamente a pannelli solari contribuentdo a dimostrare come i grandi eventi live possano – e debbano – integrarsi nel territorio nel pieno rispetto dell’ambiente.

La serata bevanate sarà aperta da un “Opening Act” della cantante e musicista toscana Federica Marinari, voce davvero speciale che le ha consentito sin dall’età di 16 anni di partecipare a diverse competizioni a livello locale, nazionale e internazionale. Tra le varie esperienze la partecipazione a “The Voice” nel 2014, l’uscita l’anno successivo del suo primo singolo “Una Vita Senza Me”, l’apertura del concerto di Francesca Michelin a Pisa nel 2018, la presenza al programma Amici di Maria de Filippi e nel 2020 il succeso all’Area Sanremo Tim con il brano “Dimenticato (Mai)” che le diede la possibilità di giocarsisi il palco di Sanremo come finalista.

Un’appuntamento, insmma, destinato a restare tra i momenti musicali più belli nella città delle Gaite e nella storia del Green Music Festival.