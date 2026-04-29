Un appuntamento pensato per chi ama gli animali e desidera contribuire a un progetto di grande valore sociale, tra attività, laboratori e momenti di condivisione per tutta la famiglia

Domenica 3 maggio, dalle ore 10, il Centro Commerciale Collestrada si animerà con “4 zampe per il sociale”, una giornata speciale dedicata a chi ama gli animali e desidera trasformare questa passione in un gesto concreto di solidarietà. L’intero spazio del centro diventerà un luogo di incontro, gioco e condivisione, dove famiglie, bambini e amici a quattro zampe potranno vivere un’esperienza divertente e allo stesso tempo significativa.

Durante la giornata, i visitatori avranno l’opportunità di sostenere la raccolta fondi promossa dal Lions Club Perugia Aild “Aldo Villani” per l’associazione Aild. Cuore della solidarietà sarà il mercatino dei libri usati, uno spazio dove ogni volume acquistato si trasforma in un gesto concreto di aiuto finalizzato all’acquisto e alla formazione di un cane allerta diabete.

Il programma coinvolgerà attivamente anche gli amici a quattro zampe: chi verrà accompagnato dal proprio cane potrà mettersi in gioco in un percorso psicomotorio pensato per rafforzare la relazione e divertirsi insieme, mentre gli amanti della creatività potranno scoprire come preparare biscotti sani e gustosi per gli amici a quattro zampe grazie al laboratorio condotto dall’associazione Qua Lo Zoccolo.

I più piccoli vivranno l’emozione di un giro con pony all’interno di Scodizolandia, l’area cani esterna al Centro Commerciale, e porteranno a casa una foto ricordo istantanea, disponibile per chi si iscrive alla Community. A completare l’esperienza ci sarà lo stand Vitakraft, con il gioco “la Ruota della Fortuna”, un momento di leggerezza per tutta la famiglia che consentirà di riportare a casa dei simpatici gadget per i gli amici a 4 zampe (gioco dedicato agli iscritti alla community di Collestrada).

Un appuntamento pensato per stare insieme, imparare, divertirsi e contribuire a un progetto che può davvero fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. Collestrada invita tutti a partecipare e a vivere una giornata che unisce cuore, comunità e… tante code scodinzolanti.