Aiuto a famiglie con bambini oncologici: la Lilt di Terni proroga il bando

Il direttivo provinciale della Lilt di Terni, riunitosi in seduta straordinaria, ha deciso ad unanimità di prorogare la scadenza del bando pubblicato il 3 febbraio 2026 avente per oggetto “Sussidi alle famiglie della provincia di Terni con bambini affetti da neoplasia” dal 31 marzo alle 23.59 del 15 aprile.

Rimangono invariati i documenti da presentare con la domanda ed i requisiti richiesti per poter accedere al sussidio.

Il nuovo bando consente alle famiglie di partecipare all’assegnazione dei fondi raccolti grazie alle donazioni ricevute per le iscrizioni alla Pigiama Run e a quelle legate all’asta di beneficienza di quadri di pittori umbri tenutasi a giugno.

“Sono felice che anche quest’anno siamo in grado di offrire un sussidio alle famiglie che hanno bisogno – dice Luigia Chirico, presidente di Lilt. A Terni purtroppo ci sono tanti casi di neoplasie infantili ma non sempre per famiglie, già colpite da un grande dolore, è facile informarsi e chiedere aiuto a chi può darlo”.

Il bando e i requisiti di partecipazione sul sito www.legatumoriditerni.it.

Dopo la valutazione dei documenti presentati, il sussidio da erogare ad ogni famiglia verrà deliberato dal consiglio direttivo provinciale della Lilt Terni.

Per informazioni 0744-431220 dal lunedì al venerdì dalle 9 e 30 alle 12 e 30 o info@legatumoriditerni.it.