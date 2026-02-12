Si tratta di un cittadino italiano classe 1984 già noto alle Forze di Polizia

La Polizia di Stato di Città di Castello ha individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di una violenta aggressione ai danni di un corriere e, successivamente, del suo responsabile.

L’episodio si è verificato mentre l’addetta di una ditta di spedizioni stava provvedendo alla consegna di un pacco presso un domicilio. Il destinatario, dopo aver iniziato a lamentarsi per il ritardo della consegna e aver rivolto offese e minacce alla donna, ha assunto un atteggiamento aggressivo costringendola a rifugiarsi all’interno del proprio mezzo.

A seguito dell’accaduto, il corriere ha richiesto ausilio e sul posto è intervenuto il responsabile della filiale il quale, nel tentativo di riportare la calma tra le parti è stato a sua volta aggredito, riportando lesioni giudicate guaribili in quattro giorni.

Gli accertamenti del Commissariato di P.S. di Città di Castello hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare l’autore dell’aggressione: un cittadino italiano, classe 1984, con precedenti per reati contro la persona, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali e minacce.

L’intervento rientra nell’attività di tutela delle persone impegnate in servizi di pubblica utilità e nel contrasto a ogni forma di violenza, confermando l’attenzione della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento delle attività lavorative sul territorio