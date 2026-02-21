Aggredisce una famiglia con un’accetta: 21enne denunciato dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto in viale Pompeo Pellini, a Perugia, dove era stata segnalata una violenta aggressione ai danni di una donna ad opera di un giovane cittadino italiano, in seguito denunciato per il reato di lesioni personali aggravate.

Nello specifico il 21enne – affetto da problemi di salute – ha avvicinato una donna, che si trovava con il marito e il figlio di pochi anni, residente nello stesso condominio, e, utilizzando un’accetta, l’ha colpita al fianco lacerandole il giubbotto e lo zaino.

In seguito, il giovane ha tentato di colpire nuovamente la donna che è stata aiutata dal marito, il quale, dopo aver bloccato il 21enne, lo ha disarmato evitando ulteriori e più gravi conseguenze.

Nella circostanza, il bambino – seduto sul passeggino – cadeva a terra ma, fortunatamente, senza procurarsi alcuna lesione.

In seguito, i poliziotti, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il giovane, che nel frattempo era ritornato nella propria abitazione, apparso in stato delirante.

Per questi motivi, gli agenti hanno fatto intervenire il personale del 118 che lo ha sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

La vittima, recatasi anch’essa in ospedale per accertamenti, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Al termine delle attività di rito, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate, l’arma, invece, è stata sottoposta a sequestro.

Perugia, 21 febbraio 2026