Presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, il vicepresidente regionale Tommaso Bori, assessori, tecnici e progettisti
Questa sera mercoledi 10 giugno alle ore 21, al Circolo di Sant’Erminio si terrà la presentazione dei lavori di Agenda Urbana relativi a Monteluce-Sant’Erminio. Intervengono la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il vicepresidente della Regione Tommaso Bori, l’assessore ai lavori pubblici del Comune con delega ad Agenda Urbana Francesco Zuccherini, l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Saranno presenti anche tecnici e progettisti.