AFAS, al via la raccolta solidale “Artemisia – Prendersi cura”

Al via la raccolta solidale di farmaci e prodotti per l’igiene a sostegno delle persone più fragili
E’ partito lo scorso 27 giugno il progetto “Artemisia – Prendersi cura”, ossia la raccolta solidale nelle farmacie e nella parafarmacia AFAS.
I cittadini che vogliono partecipare all’iniziativa possono acquistare in farmacia un prodotto utile e lasciarlo nell’apposito contenitore: il gesto aiuterà persone e famiglie in condizione di fragilità.
Cosa si può donare:
– Medicinali per dolori e febbre, tosse e raffreddore, disturbi gastrointestinali.
– Prodotti per l’igiene personale, assorbenti, prodotti per l’igiene e la cura del neonato