AFAS, al via la raccolta solidale “Artemisia – Prendersi cura”

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Al via la raccolta solidale di farmaci e prodotti per l’igiene a sostegno delle persone più fragili

 

E’ partito lo scorso 27 giugno il progetto “Artemisia – Prendersi cura”, ossia la raccolta solidale nelle farmacie e nella parafarmacia AFAS.

I cittadini che vogliono partecipare all’iniziativa possono acquistare in farmacia un prodotto utile e lasciarlo nell’apposito contenitore: il gesto aiuterà persone e famiglie in condizione di fragilità.

Cosa si può donare:

– Medicinali per dolori e febbre, tosse e raffreddore, disturbi gastrointestinali.

– Prodotti per l’igiene personale, assorbenti, prodotti per l’igiene e la cura del neonato

         

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