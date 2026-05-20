Aeroporto dell’Umbria, Andrea Ragnetti nuovo presidente di Sase

Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società che gestisce lo scalo “San Francesco d’Assisi”

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta all’Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi al termine del Cda che ha visto la nomina del nuovo presidente di Sase, carica per la quale è stato nominato Andrea Ragnetti, la presidente della Regione, Stefania Proietti, e l’amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci, hanno rivolto un sincero ringraziamento al Cda uscente, guidato da Antonello Marcucci, e un augurio di buon lavoro ai nuovi componenti del Consiglio di amministrazione di SASE S.p.A., chiamati a guidare una fase particolarmente significativa per il futuro dell’aeroporto

La nuova composizione del Consiglio esprime un insieme qualificato di professionalità, competenze tecniche, esperienze gestionali e capacità relazionali che rappresentano un patrimonio prezioso per accompagnare lo sviluppo dello scalo nei prossimi anni. La gestione di un aeroporto regionale richiede oggi una pluralità di competenze: visione strategica, capacità di dialogo istituzionale, attenzione agli equilibri economico-finanziari, conoscenza dei processi infrastrutturali, sensibilità verso il territorio, capacità di relazione con vettori, operatori turistici, imprese e comunità locali. In questo senso, il nuovo Consiglio potrà contribuire in modo determinante al rafforzamento della struttura aeroportuale, consolidandone il ruolo di infrastruttura strategica per l’Umbria. I nomi che sono stati appena approvati dall’Assemblea dei Soci segnalano tali caratteristiche sono:

Andrea Ragnetti, Presidente: manager con oltre 35 anni di esperienza gestionale di alto livello, italiana ed internazionale. Dopo una lunga esperienza in Alitalia, ha vissuto e lavorato in 6 paesi europei, in grandi aziende come Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, Telecom Italia e Philips. Negli ultimi 10 anni si è dedicato ad investire e sviluppare numerose start-ups, piccole e medie aziende;

Giorgio Mencaroni: ingegnere e imprenditore, opera con una vasta esperienza nel settore del turismo. È stato presidente della Camera di Commercio di Perugia e poi primo presidente della Camera di Commercio dell’Umbria dalla sua costituzione nel 2021. Ha ricoperto ruoli di rilievo anche nel sistema camerale nazionale, tra cui incarichi in Unioncamere. È attivo anche nella rappresentanza delle imprese del terziario come presidente di Confcommercio

Andrea Sfascia: Fondatore del Borgobrufa Spa Resort, una delle strutture wellness più note dell’Umbria. Prima dell’attività alberghiera, ha svolto attività qualificate nel mondo agricolo e ha mantenuto una forte attenzione al territorio e ai produttori locali. Ha ricoperto anche incarichi di rappresentanza nel settore turistico, tra cui la presidenza della sezione Turismo di Confindustria Umbria;

Debora Puglia: Professoressa dell’Università degli Studi di Perugia, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, sede di Terni. È coordinatrice del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili. Il suo profilo scientifico è fortemente orientato ai materiali innovativi e sostenibili, con particolare attenzione alle applicazioni ingegneristiche e ambientali.

Doriana Sannipola: Dott.ssa commercialista umbra, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia dal 1992, con una consolidata esperienza nella consulenza fiscale, contabile e giuridica. È specializzata nel mondo del non profit, del Terzo Settore e dello sport dilettantistico.

Giorgio Mencaroni: ingegnere e imprenditore, opera con una vasta esperienza nel settore del turismo. È stato presidente della Camera di Commercio di Perugia e poi primo presidente della Camera di Commercio dell’Umbria dalla sua costituzione nel 2021. Ha ricoperto ruoli di rilievo anche nel sistema camerale nazionale, tra cui incarichi in Unioncamere. È attivo anche nella rappresentanza delle imprese del terziario come presidente di Confcommercio