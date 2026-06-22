Aero Club d’Italia pronto ad altre tre edizioni dell’avioraduno a Castiglione del Lago

Centinaia di aerei e appassionati da tutto il Paese e acrobazie in volo di ogni tipo – Nel corso dell’evento, presentato il progetto per la promozione dell’avioturismo e il protocollo per l’aeroporto Eleuteri

Benissimo il debutto dell’Aero Club d’Italia al Trasimeno, con la presenza di centinaia di aerei e velivoli, tantissimi appassionati e una bella e colorata cornice di pubblico. Il primo Avioraduno nazionale dell’Aero Club d’Italia, fortemente voluto dal presidente Stefano Arcifa, si è chiuso con un grande successo. Alla luce di ciò, a margine dell’evento, è stato annunciato che anche le prossime tre edizioni – nel 2027, 2028 e 2029 –, si svolgeranno all’aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. L’impegno è contenuto in un più ampio protocollo volto alla valorizzazione e promozione dell’aviosuperficie lacustre che è stato illustrato in chiusura di questa prima vincente edizione, domenica 21 giugno. A illustrare il documento, che verrà firmato a settembre, sono stati Stefano Arcifa, presidente di Aeci, insieme a Antonello Burchielli, presidente dell’Aero Club Trasimeno, Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Simona Meloni, assessore a turismo e sport della Regione Umbria. Presente anche Luca Briziarelli, presidente dell’associazione Città dell’aria, che ha coordinato l’iniziativa e introdotto il progetto.

I tre giorni del raduno dell’Aero Club hanno confermato la vocazione del borgo lacustre e del Trasimeno, trasformandolo nella capitale del volo con centinaia di piloti e velivoli da tutta Italia – tra cui anche idrovolanti, biplani, aerei della seconda guerra mondiale o i più innovativi mezzi volanti, tra cui un drone con pilota a bordo –, approfondimenti culturali e tecnici sul mondo aeronautico, e spettacoli aerei di ogni tipo. Numerose anche le autorità in visita durante l’evento, tra cui il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – protagonisti, insieme, di un volo sopra il lago a bordo di un idrovolante – e il sottosegretario all’interno Emanuele Prisco. Una partecipazione che ha evidenziato la rilevanza strategica dell’iniziativa per la promozione del territorio e per lo sviluppo del comparto aeronautico e dell’avioturismo.