Adisu, Proietti visita la struttura di Perugia con Leonelli

“Il diritto allo studio è uno dei pilastri su cui si misura la qualità di una comunità. Qui, all’Adisu, questo principio diventa realtà quotidiana attraverso servizi, accoglienza e opportunità per tante ragazze e tanti ragazzi” ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti alla sede dell’Adisu, dove è stata accolta dall’amministratore Giacomo Leonelli.

Nel corso della visita presso la struttura, di grande pregio e valore per la città, la presidente ha incontrato il personale dell’ente e ha espresso apprezzamento all’amministratore Leonelli per la cura, l’attenzione e l’impegno con cui viene gestita una realtà storica e strategica per l’intero sistema universitario.

Al centro della mattinata il ruolo dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario, snodo essenziale non solo per il sostegno agli studenti, ma anche per l’equilibrio sociale e la vitalità culturale del capoluogo umbro.

“Garantire l’accesso allo studio significa rimuovere ostacoli e consentire a ciascuno di costruire il proprio percorso indipendentemente dalle condizioni di partenza – ha sottolineato la presidente. È una scelta di equità, ma anche di responsabilità istituzionale, perché investire sui giovani significa investire sul futuro dell’Umbria”.

Nel corso della visita è stato evidenziato come i servizi offerti dall’Adisu – dalle borse di studio agli alloggi, dalla ristorazione universitaria al supporto alla vita studentesca – rappresentino una vera infrastruttura pubblica a sostegno della formazione e dell’autonomia dei giovani.

“Parliamo di un sistema che rende possibile vivere l’università – ha aggiunto la presidente Proietti. Costruire condizioni di accesso dignitose, sostenere i percorsi, accompagnare le persone in una fase decisiva della loro vita significa rafforzare la qualità della nostra comunità”.

La presidente ha quindi richiamato il legame diretto tra diritto allo studio e qualità urbana. La presenza studentesca, ha evidenziato, costituisce infatti uno dei principali fattori di dinamismo per Perugia, incidendo sulla socialità, sull’economia, sulla produzione culturale e sull’apertura internazionale della città.

“Gli studenti sono parte integrante dell’identità di Perugia: portano energie, relazioni, idee, linguaggi. Una città che li accoglie e li sostiene è una città che cresce, che si rinnova e che rafforza la propria capacità di attrarre e generare sviluppo”.

Accanto al profilo urbano, è stato ribadito anche il valore sociale dell’Adisu come strumento di contrasto alle disuguaglianze. In un contesto segnato dall’aumento dei costi della vita, il sistema del diritto allo studio assume un ruolo decisivo nel garantire continuità ai percorsi formativi e nel sostenere le famiglie.

“Rendere accessibile l’università significa offrire opportunità reali e non solo enunciazioni – ha osservato ancora la presidente. È una scelta che incide sulla coesione sociale e sulla mobilità, perché consente ai giovani di non interrompere il proprio percorso e di valorizzare competenze e talenti”.

Nel suo intervento, la presidente ha infine collegato il lavoro dell’Agenzia alla prospettiva di sviluppo regionale. “Una regione competitiva è una regione che investe sul capitale umano. Attrarre studenti, accompagnarli e metterli nelle condizioni di restare o tornare significa rafforzare il nostro sistema economico, culturale e sociale”.

Subito dopo la visita alla sede, la presidente si è recata alla mensa Adisu di via Pascoli, dove ha pranzato insieme a Giacomo Leonelli e agli universitari, condividendo con loro un momento di ascolto e confronto diretto.

“Essere presenti nei luoghi della quotidianità è fondamentale, è da questi luoghi che passa la qualità della vita degli studenti”.

L’amministratore dell’Adisu, Giacomo Leonelli, ha sottolineato il valore della visita come occasione di confronto sul lavoro che l’Agenzia svolge ogni giorno a sostegno delle studentesse e degli studenti universitari. “L’Adisu è impegnata nel rafforzare la qualità dei servizi e nel garantire equità e accessibilità. Il dialogo con la Regione è fondamentale per migliorare gli interventi e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni della comunità studentesca. Ringrazio la presidente Proietti per il lavoro che stiamo portando avanti in sinergia, con l’obiettivo di rendere sempre più coordinata la risposta del sistema del diritto allo studio”.