ADHD, Percorsi di crescita con asini e cavalli

Asini e Cavalli insieme per sostenere processi di socializzazione, di conoscenza delle proprie emozioni e di gestione degli impulsi

E’ partito il progetto “Assisted by Donkeys and Horses for Development- ADHD: asini e cavalli come supporto per i ragazzi e le ragazze con disturbo da deficit di attenzione e iperattività nel loro percorso adolescenziale”. Il progetto è stato pensato per ragazzi adolescenti dai 14 ai 18 anni con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), attualmente in carico presso l’Usl Umbria 1 Servizio Neuropsichiatria e Psicologia Clinica età evolutiva di Perugia.

Questo innovativo progetto nasce dalla sinergia tra l’Associazione Cinciallegra Ranch (APS) e l’Impresa Sociale Baldo&Riccia, con l’importante partnership dell’USL Umbria 1, il patrocinio del Comune di Perugia, ed il prezioso contributo di Fondazione Perugia. Si propone di integrare le strategie terapeutiche tradizionali con gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), in particolare con gli equidi (asini e cavalli), sfruttandone le qualità relazionali, empatiche e motivazionali. Un percorso in cui asini e cavalli affiancheranno i partecipanti nel raggiungimento di obiettivi come la socializzazione, il riconoscimento delle emozioni e la gestione degli impulsi.

“Questo è un progetto che abbiamo pensato di proporre a tutti quei ragazzi che hanno il disturbo da ADHA, quindi legato all’impulsività e all’aggressività, e che non riescono a gestire le proprie emozioni- dichiara Barbara Rubini, psicologa e referente responsabile di progetto, e spiega cosa avviene in questo percorso e quali le finalità – l’obiettivo, anche se in poco tempo, è quello di cercare di dare una risposta concreta a questi ragazzi nella gestione delle emozioni e nel riuscire a mantenere la propria attenzione focalizzata su un compito ben preciso, laddove questo arreca una difficoltà, il tutto pensato in gruppo, quindi tutto viene amplificato dalla relazione con l’altro e dalla relazione con l’animale, per questo fondamentale riconoscere l’importanza di ogni gesto, vedere i tempi scanditi e rispettare i tempi altrui”.

Socializzazione in piccolo gruppo ed entrare in relazione con gli altri, compreso l’animale, portare a termine un’attività dall’inizio alla fine; saper stare nei tempi della seduta e rispettare i turni e quindi imparare a gestire la frustrazione dell’attesa, sperimentando poi l’orgoglio verso di sé, dunque questi gli obiettivi principali del progetto.

Il percorso è suddiviso in 4 incontri che si svolgono nel mese di marzo presso l’impresa sociale Baldo&Riccia, di Elenora Fabbroni e Claudio Baldelli, primo centro IAA (Interventi Assistiti con gli animali) in Umbria, specializzato in onoterapia; e 4 incontri ad aprile presso l’APS Cinciallegra Ranch, di Camilla Frattolillo che opera per finalità sociali, culturali, educative, ricreative e di solidarietà attraverso il rapporto ed il contatto con il cavallo.