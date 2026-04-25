Ad Assisi tre cerimonie per celebrare il 25 aprile 

Commemorazioni a Santa Maria degli Angeli e in centro storico

Il Sindaco: “Difendere e rilanciare i valori democratici”

Si sono svolte tre cerimonie ad Assisi il 25 aprile 2026, per celebrare l’81esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Una festa che ha coinvolto Amministrazione comunale, forze dell’ordine, ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), associazioni di combattenti e reduci di guerra, cittadini. A Santa Maria degli Angeli è stata ricordata la figura di Giovanni Becchetti, giovane antifascista angelano ucciso nel 1921 nel clima di odio e violenza di quegli anni. Sulla targa in sua memoria è stato posto un mazzo di fiori. Nella vicina piazza Martin Luther King e poi in piazzale Trieste, nel centro storico della città, sono state deposte corone d’alloro davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre. Sono stati letti testi commemorativi di Tina Anselmi, Dino Buzzati, Piero Calamandrei e Renata Viganò sui temi della Resistenza e della Costituzione.

Alle celebrazioni hanno preso parte il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci, l’assessore Donatella Casciarri, i consiglieri comunali Andrea Bertolini, Eolo Cicogna, Francesco Fasulo, Cristina Susta e Adil Zaoin.

Il primo cittadino ha ricordato “l’importanza del 25 aprile, dell’antifascismo e dei valori democratici, soprattutto in questo momento storico, segnato da guerre e divisioni, da un clima pesante sia a livello nazionale che internazionale”. “La libertà, la pace e la democrazia che abbiamo ereditato – ha sottolineato Stoppini – non sono diritti acquisti e permanenti, ma vanno difesi, coltivati e rilanciati ogni giorno. Dobbiamo essere uniti e compatti nel farlo, lavorando ognuno nel proprio ambito, coinvolgendo in particolare i giovani che rappresentano il futuro”.