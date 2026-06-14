Ad Assisi gli Stati generali della bellezza nel 2027

L’assemblea delle Autonomie locali italiane (ALI) ha scelto la città di San Francesco per un confronto nazionale su cultura e turismo

Assisi ospiterà nel 2027 gli “Stati generali della bellezza”, promossi dalle Autonomie Locali Italiane (ALI). La decisione è stata assunta il 12 giugno a Offida, in provincia di Ascoli Piceno, dove si è svolta l’edizione 2026 dell’evento nazionale che riunisce gli assessori alla cultura e al turismo dei Comuni italiani, esperti e operatori del settore, per un confronto concreto su temi strategici per lo sviluppo dei territori. L’annuncio è stato dato a conclusione dell’assemblea, nel corso della quale è emerso come Assisi stia diventando sempre più un punto di riferimento nazionale per i flussi turistici, soprattutto nell’anno del centenario francescano. All’incontro è intervenuta Donatella Casciarri, assessore al centro storico, delegata dal sindaco Valter Stoppini a rappresentare la città.

“Raccogliamo il testimone – ha detto – con grande entusiasmo, responsabilità e gratitudine. Ad Assisi sappiamo bene quanto sia complesso e affascinante far dialogare la tutela di un patrimonio millenario con le esigenze di un turismo moderno, sostenibile e rispettoso dei residenti. La nostra città è un simbolo universale di dialogo, accoglienza e spiritualità: nel 2027 diventerà anche la casa di ALI e di tutti gli amministratori d’Italia per un confronto su come la bellezza possa continuare ad essere leva di sviluppo per le comunità locali, unendo la forza della memoria storica alle sfide dell’innovazione, senza dimenticare le esigenze di chi vive questi luoghi e fa si che conservino la loro autenticità”.

Il sindaco Stoppini ha ringraziato “ALI, il presidente Roberto Gualtieri e tutti i componenti dell’assemblea per aver scelto Assisi come luogo ideale per parlare di bellezza e sviluppo”. “Negli ultimi anni – ha sottolineato – la nostra città è cresciuta molto in ambito culturale e turistico, grazie ad eventi eccezionali ma anche alla capacità di programmare, promuovere e offrire iniziative di qualità, in grado di attrarre nuove forme di turismo. La sfida è essere sempre più aperta e accogliente, nel rispetto dei luoghi e della qualità della vita dei cittadini che la vivono ogni giorno. Nel 2027 potranno nascere ad Assisi nuovi spunti e opportunità importanti per il futuro delle nostre comunità: i valori legati al messaggio francescano di pace e armonia fra uomo e creato potranno fare la differenza”.