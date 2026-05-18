Cerimonia in biblioteca con il sindaco Giovanni Montani : “Un gesto simbolico di cura e speranza per la comunità”

Il primo libro della loro vita e una tessera d’iscrizione alla biblioteca comunale. Sono stati questi i doni del Sindaco Giovanni Montani e dell’amministrazione comunale ai nuovi nati di Acquasparta durante la cerimonia svoltasi nei giorni scorsi nella sede della biblioteca. “In un’epoca in cui il calo demografico attanaglia i nostri borghi – ha detto il Sindaco – questo momento speciale vuole essere fonte di speranza per la nostra comunità.

E’ un gesto simbolico – ha spiegato – di cura e attenzione per sottolineare quanto anche la lettura sia un dono prezioso, da condividere sin dai primi giorni di vita, essenziale per lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo di ogni bambino. In questo giorno – ha aggiunto Montani – abbiamo inoltre voluto ribadire insieme la centralità della biblioteca quale luogo di incontro, di relazione e di socialità in cui sentirsi a casa.

Grazie a tutte le famiglie che hanno accolto questo piccolo invito e hanno contribuito a rendere questo momento semplice e prezioso”. Un grazie, a nome del Comune, il Sindaco lo ha rivolto anche ai bibliotecari Francesco Mangoni, Fabio Castrichelli e Sara Pistone “per il servizio – ha sottolineato – che svolgono quotidianamente”. I libri donati sono stati scelti dal catalogo nazionale di “Nati per Leggere” e hanno l’obiettivo di accompagnare le bimbe e i bimbi nei primi anni di vita.