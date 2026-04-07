A Todi in arrivo colonnine per la raccolta dei micro-raee

Comune e Gesenu impegnati per aumentare differenziata e corretto conferimento rifiuti inquinanti
L’installazione di 35 nuovi raccoglitori sarà accompagna da una articolata campagna di sensibilizzazione
Todi è uno dei quattro Comuni umbri nei quali, grazie ad un cofinanziamento CDC RAEE ottenuto da Gesenu, è prevista l’installazione di nuove colonnine dedicate alla raccolta dei micro-raee. Ne dà notizia l’assessore comunale all’igiene urbana Elena Baglioni, anticipando che l’iniziativa prevede una serie articolata di attività finalizzate a informare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente la cittadinanza sul corretto conferimento dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (cellulari, caricabatterie, giocattoli, telecomandi, spazzolini elettrici) con dimensioni inferiori ai 25-50 centrimetri. Si tratta di materiali che contengono materiali preziosi (rame, oro, litio) ma anche inquinanti.
Nelle prossime settimane Gesenu procederà con l’installazione di 35 contenitori dedicati ai micro-raee in luoghi ad elevato affollamento e di passaggio, preceduta dalla diffusione di una lettera alle principali attività commerciali nella quale viene presentato il progetto.
“Consapevoli dell’importanza della divulgazione ai fini di un positivo coinvolgimento – spiega l’assessore Baglioni – è stata prevista una campagna di comunicazione che punterà a coinvolgere studenti e famiglie per spiegare cosa sono i RAEE e i Micro RAEE, le corrette modalità di smaltimento, l’elenco delle postazioni di raccolta e i rischi legati ad una gestione non corretta degli stessi”.
A questi fini sarà realizzata una brochure che sarà distribuita durante gli eventi, verranno organizzate delle giornate informative presso mercati, supermercati e centri commerciali, con personale formato per il coinvolgimento dei cittadini anche attraverso la consegna di gadget.
Previsto anche, nel mese di maggio, un tour nelle scuole con laboratori interattivi e incontri formativi nelle secondarie di primo e secondo grado, oltre ad un evento dedicato: in collaborazione con “Chimicazza”, influencer e creator nazionale di divulgazione scientifica, che interverrà martedì 21 aprile, alle ore ore 10:40, presso il Teatro dell’Istituto Agrario.
L’intera campagna sarà inoltre declinata sulla pagina Facebook di Gesenu e del Comune di Todi, attraverso la creazione e pubblicazione di post grafici dedicati, produzione di short video tematici e sponsorizzazioni mirate nei territori coinvolti.
“Con questa azione – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – Todi punta a migliorare ulteriormente la percentuale da record che ha raggiunto nella raccolta differenziata, tanto da risultare da anni “comune riciclone” nella speciale classifica di Legambiente”.
Nelle prossime settimane Gesenu procederà con l’installazione di 35 contenitori dedicati ai micro-raee in luoghi ad elevato affollamento e di passaggio, preceduta dalla diffusione di una lettera alle principali attività commerciali nella quale viene presentato il progetto.
“Consapevoli dell’importanza della divulgazione ai fini di un positivo coinvolgimento – spiega l’assessore Baglioni – è stata prevista una campagna di comunicazione che punterà a coinvolgere studenti e famiglie per spiegare cosa sono i RAEE e i Micro RAEE, le corrette modalità di smaltimento, l’elenco delle postazioni di raccolta e i rischi legati ad una gestione non corretta degli stessi”.
A questi fini sarà realizzata una brochure che sarà distribuita durante gli eventi, verranno organizzate delle giornate informative presso mercati, supermercati e centri commerciali, con personale formato per il coinvolgimento dei cittadini anche attraverso la consegna di gadget.
Previsto anche, nel mese di maggio, un tour nelle scuole con laboratori interattivi e incontri formativi nelle secondarie di primo e secondo grado, oltre ad un evento dedicato: in collaborazione con “Chimicazza”, influencer e creator nazionale di divulgazione scientifica, che interverrà martedì 21 aprile, alle ore ore 10:40, presso il Teatro dell’Istituto Agrario.
L’intera campagna sarà inoltre declinata sulla pagina Facebook di Gesenu e del Comune di Todi, attraverso la creazione e pubblicazione di post grafici dedicati, produzione di short video tematici e sponsorizzazioni mirate nei territori coinvolti.
“Con questa azione – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – Todi punta a migliorare ulteriormente la percentuale da record che ha raggiunto nella raccolta differenziata, tanto da risultare da anni “comune riciclone” nella speciale classifica di Legambiente”.