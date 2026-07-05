A Tavernelle taglio del nastro per il rinnovato parco acquatico intercomunale di Panicale e Piegaro

Interventi di riqualificazione per un milione e mezzo. “ Un grande attrattore turistico per l’intera regione”

Panicale, 4 luglio ’26 – “Un grande attrattore turistico per l’intera regione”.

Il parco acquatico intercomunale di Tavernelle ha riaperto le porte ai propri utenti sotto una nuova veste. L’impianto negli ultimi mesi è stato infatti interessato da significative opere di potenziamento e riqualificazione, per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro.

Oggi la cerimonia di inaugurazione da parte dei sindaci dei due Comuni proprietari dell’impianto (Giulio Cherubini per Panicale e Roberto Ferricelli per Piegaro), dell’assessora regionale allo sport Simona Meloni e del presidente del soggetto gestore, Antonello Volpi.

Gli investimenti effettuati sono il frutto della sinergia tra il gestore Coop. Azzurra e i Comuni di Panicale e Piegaro.

L’investimento a carico del concessionario, pari a € 905.000, ha riguardato in particolar modo i servizi. Tra le principali novità l’arrivo dell’acquascivolo “Mat Racer”, una nuova attrazione a due piste parallele in vetroresina, pensata per offrire un’esperienza dinamica e coinvolgente. Gli utenti possono sfidarsi in velocità grazie anche alla tecnologia “Slide Champ”, che consentirà la registrazione dei tempi di discesa.

Da segnalare inoltre la nuova area “Spray Park”, uno spazio di circa 160 mq dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con scivoli colorati, giochi d’acqua, getti e fontane. L’area è stata progettata secondo criteri di massima inclusività, per favorire la partecipazione e il divertimento di tutti.

Nuova anche l’area giochi su sabbia: circa 80 mq attrezzati con giochi in legno sostenibile, per offrire ai bambini uno spazio sicuro, naturale e accogliente.

Riqualificati inoltre gli spogliatoi, resi più ampi, funzionali e adeguati alle esigenze degli utenti. E rifatto il manto erboso per migliorare la qualità complessiva degli spazi esterni e rendere il parco ancora più accogliente.

A questi investimenti si aggiunge quello pubblico di oltre 500.000 euro, impiegati per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, per opere di efficientamento energetico degli edifici, la realizzazione dei nuovi infissi, il consolidamento antisismico e le nuove recinzioni interne.

Interventi resi possibili grazie all’aggiudicazione del Comune di Panicale di un bando di Regione Umbria per 410.000 euro (fondi europei PR FESR 2021-2027) cofinanziato per 90.000 euro attraverso il contributo della partecipata di Panicale e Piegaro, ConsenergiaGreen.

“Il Parco acquatico di Tavernelle – ha dichiarato il sindaco Cherubini – rappresenta il primo importante tassello di una più estesa area che va progressivamente prendendo forma e che nei prossimi mesi vedrà anche l’apertura della nuova scuola e il passaggio di un tratto di pista ciclabile del Trasimeno. Questo impianto ha una valenza regionale e rappresenta, soprattutto dopo tali interventi di riqualificazione, uno dei più importanti attrattori del territorio”.

“Con questo progetto – ha commentato il sindaco Ferricelli – si rafforza una realtà storica del territorio, attiva dagli anni Ottanta e da sempre punto di riferimento per famiglie, giovani, bambini e visitatori provenienti anche da fuori comune. Un ulteriore salto di qualità per una struttura di rilievo regionale nel panorama dei parchi acquatici”.

“Un valore aggiunto per la comunità – sono state le parole di Volpi – e per tutta l’Umbria. I nostri interventi sono stati indirizzati verso il miglioramento del servizio a beneficio soprattutto dei bambini e delle loro famiglie. Quando si entra in questo luogo si ha la sensazione di essere in vacanza”.