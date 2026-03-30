A Suoni Controvento Angelica Bove

L’artista, protagonista tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo, in scena al Castello di Campello Alto

Angelica Bove, una delle voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Mattone”, annuncia le prime date del “Tana Tour 2026”: nel giro di live, prodotto da Vivo Concerti, anche una tappa umbra, martedì 28 luglio, nello scenario del Castello di Campello Alto a Campello sul Clitunno nell’ambito del festival di arti performative Suoni Controvento. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Campello sul Clitunno.

Angelica Bove è stata protagonista tra le Nuove Proposte del Festival della canzone italiana, conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. Tra i brani più apprezzati, “Mattone” ha raggiunto la prima posizione della classifica Viral 50 Global di Spotify, confermandone il successo. Il 30 gennaio ha pubblicato il suo primo album “Tana” (Atlantic Records/Warner Music Italy), con cui esprime attraverso la sua voce tutto ciò che vive, in maniera intensa e autentica, raccontando storie ed esperienza di vita in cui ciascuno può ritrovare una parte di sé.

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento