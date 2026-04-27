A Sant’Anatolia di Narco pronta a sbocciare ‘Primavera in Valnerina’

XIX edizione della mostra mercato di giardinaggio, florovivaismo e prodotti del territorio. L’inaugurazione sarà venerdì primo maggio alle 11.30 nel centro storico del borgo

(AVInews) – Sant’Anatolia di Narco, 27 apr. – È tutto pronto a Sant’Anatolia di Narco per la XIX edizione di ‘Primavera in Valnerina – Il centro storico di Sant’Anatolia in fiore’ che sarà inaugurata venerdì primo maggio. Fino a domenica 3, infatti, torna la mostra mercato di giardinaggio, florovivaismo e dei prodotti tipici, accolta, per il secondo anno consecutivo, dal centro storico del piccolo borgo umbro. L’evento, ricco di stand espositivi, workshop e mostre, è organizzato dal Comune di Sant’Anatolia di Narco, con il contributo del Consorzio Bim ‘Nera e Velino’ della Provincia di Perugia e finanziato dal Gal Valle umbra e Sibillini (AS 2.1 nell’ambito del Csr per l’Umbria 2023-2027, intervento Srg 06).

Il taglio del nastro è in programma venerdì primo maggio alle 11.30, alla presenza del sindaco di Sant’Anatolia di Narco Tullio Fibraroli, dei sindaci della Valnerina, della vicepresidente del Consiglio regionale dell’Umbria Paola Agabiti e dei consiglieri regionali Stefano Lisci ed Enrico Melasecche. La manifestazione sarà già operativa dalla mattina. Alle 10 è prevista infatti l’apertura degli stand espositivi che si snodano per le vie e gli angoli caratteristici del centro storico. Tra questi si potrà ammirare anche lo stand di fiori e piante curato dagli alunni dell’Istituto tecnico agrario della Valnerina di Sant’Anatolia di Narco. Dalle 10 alle 12.30, il Museo della canapa propone visite guidate e workshop di tessitura e filatura (che si ripeteranno anche sabato e domenica negli stessi orari e dalle 15.30 alle 17.30, per informazioni: 351 479 3243), mentre alle 12 è prevista l’apertura della mostra ‘Ritratti Materici’, a cura dell’artista e fotografo Simone Frascarelli (sabato e domenica aperta dalle 10 alle 18). Da non perdere nel pomeriggio di venerdì la mostra personale di pittura ‘L’arte che nasce dall’anima’ a cura dell’artista Linda Lucidi (anche sabato e domenica dalle 15.30 alle 19), e il concerto itinerante della Spoleto Marching Band (alle 15.30), accompagnato dalla sfilata di abiti d’epoca a cura dell’Associazione turistica Pro-Narco. Tra i workshop e le esperienze previsti per la prima giornata il laboratorio della filatura della mozzarella allo stand espositivo della ‘Latteria Saccoccia’ di Montebibico di Spoleto (che si ripete domenica dalle 10 alle 19) e ‘Agri-Orienteering: Il borgo si svela’, avventura urbana tra i vicoli di Sant’Anatolia di Narco, curata dagli studenti dell’Itas in collaborazione con il Museo della canapa. Durante l’attività, dalle 15.30 bambini e famiglie potranno sfidarsi in un percorso di orienteering botanico alla scoperta dei segreti e delle tradizioni della Valnerina.

Tanti workshop, esibizioni, eventi e visite guidate previsti anche per sabato 2 e domenica 3 maggio, per un weekend all’insegna non solo del florovivaismo, ma anche dell’arte, della musica e dei prodotti tipici della tradizione.

Durante tutta la manifestazione saranno attivi bar e punto ristoro a cura dall’Associazione Turistica Pro-Narco e un’Area del gusto con stand gastronomici.