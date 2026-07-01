A San Giustino la finale regionale di Miss Grand International Italy

Martedì 7 luglio, alle ore 21.00, Piazza del Municipio a San Giustino ospiterà la Finale Regionale Umbria di Miss Grand International Italy 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace di coniugare spettacolo, moda e promozione del territorio.

L’evento, organizzato da Kristal Agency, con la referente regionale Cristina Pieroni, porterà sul palco concorrenti provenienti da tutta l’Umbria, protagoniste di un percorso che metterà in luce personalità, talento, portamento e presenza scenica.

La serata sarà arricchita dalle esibizioni canore di Lluvia e del duo Urania, dalle sfilate realizzate in collaborazione con i negozi di San Giustino e dall’atteso spettacolo finale di fuoco firmato Baby Circus.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, alle realtà del territorio e alle collaborazioni che ne hanno reso possibile la realizzazione. Sul palco saliranno inoltre rappresentanti del mondo imprenditoriale locale, associazioni impegnate nel sociale e numerosi ospiti.

Tra i momenti più significativi della serata, l’intervento dell’associazione impegnata nella lotta alla violenza di genere a cura dell’assessora Loretta Zazzi, a conferma dell’attenzione che il concorso riserva anche a temi di rilevanza sociale e culturale.

“Ospitare a San Giustino la Finale Regionale Umbria di Miss Grand International Italy 2026 significa accogliere una manifestazione che, oltre all’intrattenimento, offre l’opportunità di promuovere valori di rispetto, inclusione e attenzione verso temi sociali importanti”, spiega l’assessora Zazzi. “Il Comune di San Giustino – prosegue – è da anni impegnato nel contrasto alla violenza di genere e il progetto LIBEREDESSERE ne è un esempio concreto: un percorso di sensibilizzazione che nasce dalla consapevolezza che la prevenzione passa prima di tutto dall’educazione, dal dialogo e dalla diffusione di una cultura del rispetto. Per questo, all’interno di una serata dedicata alla bellezza, alla moda e al talento, abbiamo voluto riservare uno spazio anche a un tema così importante come la lotta alla violenza di genere, affinché ogni occasione di incontro possa diventare un momento di consapevolezza e di crescita collettiva”.

La valutazione delle concorrenti sarà affidata a una giuria composta da professionisti provenienti da diversi settori, chiamati a selezionare le vincitrici delle fasce ufficiali che accederanno alle successive fasi del concorso nazionale.

L’appuntamento è dunque per martedì 7 luglio per una serata di eleganza, musica e spettacolo nel cuore di San Giustino.