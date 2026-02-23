composta in occasione del centenario della nascita di Tito Amodei in arte Tito

Il 28 febbraio, nello spazio di Sala 1 presso il Complesso Monumentale della Scala Santa, sarà presentata in prima assoluta L’Eco della Forma, opera musicale e visiva del compositore Roberto Rosi, composta in occasione del centenario della nascita di Tito Amodei in arte Tito.

L’opera celebra l’artista attraverso una composizione costruita unicamente utilizzando suoni estrapolati da alcune sculture di Tito Amodei, selezionate dal compositore per particolari caratteristiche legate a materia e forma.

L’evento è curato da Claudio Nardulli, segna la formalizzazione ufficiale di un percorso di ricerca che Roberto Rosi porta avanti da anni e che, in naturale continuità con le esperienze della musica concreta di Pierre Schaeffer e con la visione spaziale del suono di Edgard Varèse, si fonda sull’estrazione del suono dalla materia, sull’impiego di frequenze non riconducibili al sistema temperato occidentale e sull’utilizzo dell’immagine come parte integrante della composizione, dando avvio a quella che può essere definita una musica primordiale.