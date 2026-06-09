A Ponte San Giovanni nasce il coro gospel interculturale e intergenerazionale “Roots & Shoots”

A Ponte San Giovanni è nato il progetto “Roots & Shoots”, coro gospel interculturale e intergenerazionale promosso dalla Filarmonica Giuseppe Verdi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Perugia 12. L’idea è quella di utilizzare la musica come strumento di inclusione e socialità in un territorio che si conferma particolarmente sensibile ai temi dell’aggregazione. Il progetto coinvolge la Filarmonica Giuseppe Verdi, la Jazz & Blues Bridge Band, il Comune di Perugia, le associazioni del territorio e la comunità cristiana centroafricana presente in zona.

Sabato 30 maggio, presso l’anfiteatro del Parco Bellini a Ponte San Giovanni, si è tenuta la prima esibizione pubblica del coro “Roots & Shoots”. L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con un calendario strutturato e un repertorio condiviso che prenderà forma a partire da settembre, con l’obiettivo di costruire un percorso stabile all’interno della comunità scolastica e territoriale. Il progetto si concluderà idealmente con una festa di paese a Ponte San Giovanni al termine dell’anno scolastico 2026-2027, mentre con il sostegno del Comune di Perugia non si esclude la possibilità di un approdo nel centro storico nel luglio 2027, nell’ambito del programma di Umbria Jazz nella sezione UJ4KIDS.

Il progetto si fonda su un’idea di inclusione reale, che passa attraverso la contaminazione tra culture, generazioni ed esperienze diverse. Il presidente della Filarmonica Giuseppe Verdi, Fabio Bestiaccia, ha spiegato la genesi del progetto sottolineando il ruolo della musica come linguaggio universale:

«Questo evento nasce dall’idea di creare qualcosa di inclusivo che possa dare alla popolazione un’integrazione reale tra diverse etnie. La musica è un linguaggio universale di ogni popolo: le note sono le stesse in tutto il mondo, anche se cambiano le lingue. Ci siamo trovati subito in sintonia con la comunità africana di Ponte San Giovanni e abbiamo deciso di unire le realtà del territorio. L’idea è nata osservando la vitalità delle loro iniziative e la passione per la musica, con l’obiettivo di creare un’inclusione vera, dentro il paese».

L’assessore Fabrizio Croce ha evidenziato la natura sperimentale e formativa del progetto, sottolineando il coinvolgimento della scuola: «Questo progetto apre una pagina interessante per la comunità di Ponte San Giovanni. Da un incontro tra la Filarmonica Giuseppe Verdi e la comunità nigeriana è nata l’idea di lavorare insieme a un coro gospel, coinvolgendo anche l’Istituto Comprensivo Perugia 12, che ha subito colto il valore di un’iniziativa multietnica e intergenerazionale. L’obiettivo è costruire un percorso didattico inclusivo che entri stabilmente nel piano formativo della scuola. La musica può favorire il dialogo tra culture e generazioni diverse in un contesto sociale complesso e ricco di diversità».

Per la scuola è intervenuta la vice preside Maria Rita Cesaretti, che ha ribadito il valore educativo dell’iniziativa: «La scuola ha accolto con grande favore la proposta, riconoscendone subito l’importanza. La musica è un linguaggio universale e Ponte San Giovanni è una realtà eterogenea in cui la scuola ha un ruolo cruciale. L’obiettivo è creare uno spazio in cui generazioni e culture si incontrino, favorendo un passaggio di testimone tra tradizione e innovazione. Il nome “Roots and Shoots” rappresenta proprio questo: radici e germogli. Ci auguriamo una grande partecipazione già

dal prossimo anno».

Il presidente della Consulta rioni e associazioni, Gianfranco Mincigrucci, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le realtà associative di Ponte San Giovanni, evidenziando il lavoro svolto in sinergia con l’amministrazione comunale per affrontare le esigenze del territorio.

Anche il consigliere comunale Paolo Befani ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, ricordando come il progetto sia nato da un’idea maturata circa un anno fa e abbia successivamente coinvolto amministrazione, scuola e associazioni locali, fino ad arrivare alla prima esibizione pubblica del coro. Dal coro gospel sono arrivate anche le testimonianze dei partecipanti. Rita Omojie ha raccontato la propria soddisfazione per un’esperienza che permette di condividere attività e momenti di incontro all’interno della comunità, sottolineando come la musica rappresenti un legame capace di unire le persone. Bright Itohan Omoregbee ha invece evidenziato il valore formativo del progetto, aperto anche a chi desidera avvicinarsi al canto e alla musica gospel.

Diana Ilascu