A Ponte San Giovanni il ballo ha una funzione motoria e sociale grazie a Polvere di Stelle

Nel cuore di Ponte San Giovanni, l’associazionismo continua a dimostrare di essere il vero motore del territorio. Gran parte di questa energia arriva dalla Consulta dei Rioni e delle Associazioni, che da tempo lavora per tenere unite le persone e far dialogare le diverse generazioni del quartiere.

In questa cornice di partecipazione si inserisce l’attività di Polvere di Stelle. Il loro obiettivo con i balli di gruppo è chiaro: mettere al centro la persona attraverso la musica. Non si tratta solo di imparare a muoversi, ma di abitare uno spazio di condivisione dove l’attività fisica diventa la scusa per stare insieme, conoscersi e contrastare la sedentarietà e l’isolamento.

“Stiamo insieme, socializziamo e facciamo gite: la nostra- spiega la maestra Simonetta Lungo – è un’attività terapeutica che allena anche la memoria. Alla fine dell’anno i miei ballerini arrivano a memorizzare dalle 25 alle 30 coreografie; ognuno di loro può esprimersi al meglio perché lavoriamo su diversi livelli, con lezioni da un’ora e mezzo ciascuna. La tenacia del Presidente della Consulta dei Rioni, Gianfranco Mincigrucci, ci ha permesso di tornare nella nostra sede storica e ne sono davvero contenta. Ma non ci fermiamo qui: abbiamo aperto anche una nuova sede a Pieve di Campo, voluta da un gruppo di ballerini proprio in vista delle sagre estive. Le mie ‘stelline’ mi danno ogni giorno tantissime soddisfazioni”

Che si tratti della sede storica o di quella nuova a Pieve di Campo, l’invito è lo stesso per tutti: trovarsi, muoversi e far parte di un gruppo che non sta mai fermo.

Martina Braganti