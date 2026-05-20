A Piegaro torna il Festival del Vetro

Dal 22 al 24 maggio 2026 tre giorni dedicati all’arte e al design del vetro, a laboratori e dimostrazioni dal vivo, con la partecipazione dei più importanti maestri vetrai, italiani e stranieri. Il vetro di Piegaro rappresenta una tradizione millenaria e il Festival del Vetro, come ricorda l’Amministrazione comunale, giunto ormai alla sua settima edizione, vuole celebrarlo attraverso numerose attività ed eventi, tutti collegati dal fil rouge della creatività

Dalla tecnica tiffany alla vetrofusione, dalla lavorazione delle perle, all’incisione su vetro, passando per la tecnica delle vetrate legate a piombo, e per i più coraggiosi anche l’esperienza di soffiatura alla fornace.

Per tutto il fine settimana, i migliori maestri vetrai italiani e stranieri dimostreranno al pubblico la bellezza e il fascino della lavorazione di questo materiale, anche attraverso spettacolari esibizioni in notturna

Eventi e manifestazioni si avvicenderanno, non solo all’interno del Museo e del laboratorio del Vetro, ma tutto il borgo si animerà grazie alla presenza di esibizioni di artisti di strada e spettacoli vari.

Una variegata mostra mercato dei prodotti farà inoltre da cornice alle lavorazioni presenti.

Tra le novità di quest’anno l’iniziativa in occasione dell’ VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. I maestri vetrai infatti realizzeranno dal vivo la statua del Santo che andrà ad arricchire il presepe monumentale in vetro.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è fissata per venerdì 22 maggio alle ore 17 e coinciderà con la cerimonia per l’assegnazione a Brunello Cucinelli del premio “Imprenditore dell’anno”. Prosegue dunque, come spiega il vicesindaco Michele Bartolini, la consuetudine dell’Amministrazione comunale di assegnare un riconoscimento a chi si è distinto a livello nazionale e internazionale per il proprio operato e che attraverso il proprio prodotto ha contribuito a far conoscere ed esaltare le qualità del territorio.

All’inaugurazione saranno presenti Roberto Ferricelli , Sindaco di Piegaro, Giulio Cherubini, Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Simona Meloni, Assessore Regionale e Cristian Betti, Consigliere regionale.