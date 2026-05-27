A Piegaro “Next Stop GEN2GEN”: festival su giovani, politica e territorio

una giornata di incontri, panel e musica dedicata al dialogo tra generazioni

Torna “NEXT STOP GEN2GEN”, il festival dedicato al dialogo tra generazioni, territorio ed istituzioni organizzato da Generazione T, impresa sociale under35 attiva tra Umbria e Toscana nell’ambito delle politiche giovanili e della partecipazione civica.

L’evento si terrà sabato 30 maggio, a partire dalle ore 16:00, presso l’Area Verde di Pietrafitta, nel comune di Piegaro e proporrà panel, ospiti e momenti di confronto all’insegna del dialogo intergenerazionale.

Il festival si aprirà alle ore 16:00 con un suggestivo spettacolo teatrale a cura della cooperativa sociale “L’Arte di Sognare” accompagnata dal coro “Armonia in… canto” di Tavernelle. Contemporaneamente verranno aperte l’area festival e gli stand dedicati ad associazioni, realtà territoriali e progetti giovanili, che accompagneranno il pubblico per tutta la durata della manifestazione.

Successivamente ai saluti istituzionali del Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Giulio Cherubini e del Sindaco di Piegaro, Roberto Ferricelli, insieme a Samuele Tomasselli e Andrea Minciotti (Presidente e Vice Presidente di Generazione T), si alterneranno panel, interviste e momenti di discussione.

Ad accompagnarci per tutto il pomeriggio saranno i temi centrali per Generazione T, come il lavoro, la partecipazione giovanile, l’innovazione sociale e lo sviluppo delle aree interne, discussi con rappresentanti del territorio e dei movimenti giovanili italiani.

Il panel “Next Gen Politics”, moderato da Giorgio Tenneroni vedrà un confronto tra giovani rappresentanti dei principali partiti italiani come Matteo Hallissey (Presidente +Europa e Radicali Italiani), Livia Bonacini (Forza Italia Giovani), Maicol Busilacchi (Gioventù Nazionale -FDI), Valerio D’Angeli (Azione Under30), Sole Piergiovanni (Unione Giovani di Sinistra – SI) e Diego Diomedei (Network Giovani – M5S).

Successivamente, all’interno del panel “Umbria Giovane” moderato da Samuele Tomasselli, si potrà assistere ad un dialogo sulle opportunità e sullo sviluppo del territorio umbro con Simona Meloni (Assessore Regionale), Danilo Valenti (Presidente Legacoop Umbria) e Marco Rigucci (Referente regionale progetto Autoimpiego, Ente Nazionale per il Microcredito)

A seguire, un focus sul rapporto tra nuove generazioni, precarietà salariale e prospettive future con Tommaso Longobardi (Portavoce del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni), Livio Gigliuto (Presidente dell’Istituto Piepoli) e Marco Luppi (Consigliere del Consiglio Nazionale dei Giovani), moderato da Irene Mutinati di Siamo Z.

Per concludere, il doppiatore e content creator Giacomo Bartoccioli, durante un aperitivo moderato dall’attore e conduttore dell’intero festival Stefano Ambrogi, approfondirà il suo percorso professionale nel mondo del doppiaggio e la sua esperienza come content creator.

Spazio anche a momenti di networking, attività partecipative e intrattenimento, con stand, food truck, musica e dj seT