A Pian di Massiano I love fish e I am Festival

nove giorni di gusto, musica e spettacoli

Nove giorni, due lunghi weekend di gusto, musica e spettacoli che, dal 4 al 7 e dal 10 al 14 giugno 2026, animeranno il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia con “I love fish”, la manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi ama la cultura gastronomica del lago, dei fiumi e del mare nel cuore dell’Umbria, e “I am Festival”, la nuova rassegna dedicata a spettacoli, musica e teatro ad ingresso gratuito. Due festival ma un unico grande villaggio culturale dove cucina, vino, musica e racconto del territorio si intrecciano in un grande spazio conviviale aperto alla città.

Tutti i pomeriggi, dalle ore 18 in poi, il percorso verde si animerà fin da subito con dj set, musica, spettacoli, show cooking, chef challenge, aperitivi, degustazioni di vini di qualità e dove saranno proposti oltre 50 piatti dedicati al pesce.

Si partirà con I love fish dal 4 al 7 giugno per un’edizione extra large, la quarta organizzata da Verso Aps, che riprenderà dal 10 al 14 in abbinamento con I am Festival, organizzato da Un/Lab srl con dodici spettacoli in cinque giorni, dedicati alla musica, alla cultura ed al teatro. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Archi’s Comunicazione, con il patrocinio del Comune di Perugia e della Regione Umbria.

Le due manifestazioni sono state presentate nel corso di una conferenza stampa nella sala Fiume di palazzo Donini a Perugia, moderata dalla direttrice artistica di I love fish Francesca Rocchi, alla presenza di Luca Broncolo, presidente di Verso Aps, Antonella Bussotti, cofondatrice e ceo di Un/Lab, Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria con delega alla cultura, e Fabrizio Croce, assessore del Comune di Perugia con deleghe al turismo, spettacolo dal vivo e creatività urbana, rapporti con le associazioni culturali ed economia della notte.

Ha aperto la carrellata di interventi Luca Broncolo che, illustrando il programma di I love fish, ha ricordato che “saremo aperti tutti i giorni dalle ore 18 con aperitivi, musica ed appuntamenti culturali ed enogastronomici. Sabato e domenica lo saremo anche ad ora di pranzo”.

Subito dopo Antonella Bussotti ha spiegato che “abbiamo organizzato queste due manifestazioni anche per valorizzare il percorso verde e dare vita a momenti di festa, aggregazione ed inclusione. Grazie anche al bando con i fondi europei a cui abbiamo partecipato, quest’anno abbiamo aggiunto ad I love fish un’offerta culturale e musicale più ricca come I am festival, che rappresenta un grande valore aggiunto. È partito lo scorso aprile e ha toccato 7 comuni dell’Umbria. Al percorso verde proporremo 12 spettacoli che cercano di coniugare le esigenze di tutta l’utenza”.

“Aver potuto contribuire alla manifestazione attraverso i bandi europei – ha spiegato il vicepresidente Tommaso Bori – è per noi motivo di soddisfazione, perché valorizza il polmone verde di Perugia non solo attraverso il cibo, ma anche proponendo l’attenzione ai temi ambientali e un programma ricco di appuntamenti tra spettacoli, incontri, laboratori e intrattenimento. Apprezzo molto quello che avete fatto nel costruire l’evento, in particolare associandogli ‘I am festival’, un progetto culturale che ha lavorato tutto l’anno, svolgendo tante attività, e lo fatto in modo molto interessante, con un taglio nuovo, fatto anche di musica, danza e di spettacoli dal vivo. Un modo di lavorare, di creare contaminazioni tra eventi e sinergie che coglie in pieno il nuovo approccio dell’Umbria nell’accompagnare le imprese culturali”.

“Queste due manifestazioni – ha dichiarato l’assessore Fabrizio Croce – rappresentano tutte le mie deleghe. A partire dalla valorizzazione del territorio, perché parlate di pesce che non è solo di mare ma anche di lago e fiumi, fino al turismo, con la promozione di spettacoli dal vivo, alternando personaggi noti e nuovi al pubblico. Rappresentano anche l’economia della notte, facendo vivere il percorso verde anche di sera, e i rapporti con le associazioni, Verso promuove un’attività importante organizzando questo format per la città di Perugia”.

Infine, Francesca Rocchi ha illustrato il nuovo format “Conad chef challenge – Sapori che crescono” presentando alcuni degli chef che saranno protagonisti tra cui : Gloria Broccuci (Maca Muta Marsciano), presente alla conferenza stampa.

La nuova edizione di I love fish anche quest’anno proporrà il concetto di pesce come linguaggio culturale. Non solo gastronomia, ma biodiversità, sostenibilità, tradizioni popolari e creatività contemporanea, raccontate attraverso un menù che comprende circa 50 piatti dedicati al mare, lago e fiumi. Ogni chef avrà a disposizione la propria cucina allestita a cielo aperto nel parco, con spazi che sono stati rinnovati ed ampliati. Saranno presenti alcune delle migliori attività di ristorazione umbre e non solo, con accanto alcune cooperative di pesca artigianale, insieme per rivivere insieme l’emozione autentica della tavola, delle mani che impastano, pescano e cucinano.

Cuore del programma sarà il nuovo format “Conad chef challenge – Sapori che crescono”, un contest culinario che vedrà sfidarsi alcuni tra i cuochi più interessanti della scena italiana, tra mystery box, giurie popolari e giurie tecniche. Ad aprire il festival, giovedì 4 giugno (ore 19), lo show cooking di Stefano Salvemme (Ostieria Roma), cuoco dell’Alleanza Slow Food, interprete di una cucina che unisce memoria, biodiversità e visione contemporanea. Nei giorni successivi si alterneranno chef provenienti da realtà diverse, non solo umbre, unite dalla ricerca sulla qualità: Gloria Broccuci (Maca Muta Marsciano), Antonio Peluso (Locanda del Baccalà Marcianise), Gianmaria Carosso (Osteria Conviviale Roma) e Youssef Bouafia (Il Margutta Veggy Food & Art). Ogni piatto sarà accompagnato dai vini delle quattro Strade dei Vini dell’Umbria, valutato da una giuria popolare e da una giuria tecnica Apci (Associazione professionale cuochi italiani) e giornalisti enogastronomici.

Come nelle precedenti edizioni, sarà sempre presente: la Terremani arena, il ciclo di cene raccontate (ore 20,30) che ogni sera metterà in dialogo il mare con le migliori cantine umbre: da Monte Vibiano a Bettalunga, da La Spina ad Andrea Pilar, da Cenci a Lumiluna, Conti Salvatori e Plani Arche; il main stage, organizzato in collaborazione con Strozza Music Fest (nel primo weekend della manifestazione), che proporrà fin dal tardo pomeriggio dei dj set che si arricchiranno dalle ore 21 con appuntamenti da non perdere; l’area bimbi e l’area dedicata alle Associazioni per il sociale che per il terzo anno consecutivo organizzeranno giochi, mercatini ed intrattenimento all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità.

Il secondo fine settimana di I love fish, in programma dal 10 al 14 giugno, sarà caratterizzato dall’unione con I am Festival che porterà al percorso verde cinque giorni di musica e performance con dodici spettacoli ad ingresso libero. Si partirà il 10 giugno con la performance del Muretto Pg, per proseguire l’11 giugno con “Segnale d’allarme – La mia battaglia VR” di Elio Germano (unico a pagamento) e il live dei Melancholia. Il 12 giugno spazio al cantautore Ventura, alla Falegnameria Marri e al set internazionale di dj Ralf. Sabato 13 arriveranno i Sunmade, Paolo Tassì e il format itinerante Disco legend by Memories. Domenica 14 ci sarà la performance artistica di Daniele Procacci e l’esibizione del trio You. La chiusura del festival sarà affidata a Nada (ore 21), che darà vita ad un concerto intenso e raffinato con ensemble polistrumentale.

Il progetto I am festival è organizzato da Un/Lab con i Fondi europei della Regione Umbria (Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo, Pr – Fesr 2021-2027).

Più che due singole manifestazioni, I love fish e I am Festival daranno vita ad un grande laboratorio di convivialità contemporanea: un luogo dove anche il mare arriva in Umbria per raccontare storie di territori, persone e futuro legate al mondo ittico. Il tutto arricchito con momenti musicali, incontri, chef challenge e showcooking.

Per ulteriori informazioni: www.ilovefish.it

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