A Perugia, seminario sulla terapia con animali come supporto nei servizi socio-sanitari

Si è tenuto alla Vaccara, di Palazzo dei Priori, il Seminario “La terapia con gli animali: prospettive e opportunità degli interventi Assistiti con gli animali nei servizi socio-sanitari”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza degli Interventi Assistiti con Animali (IAA), per approfondirne le modalità di attuazione, il quadro normativo di riferimento e i principali ambiti di applicazione nei servizi socio-sanitari.

L’iniziativa ha voluto sensibilizzare sulle potenzialità degli IAA come strumento di supporto nei progetti di vita e di vita indipendente, nonché negli interventi rivolti alle diverse tipologie di disabilità, alla salute mentale, ai traumi psicologici e alle situazioni di disagio emotivo e relazionale.

L’evento, moderato da Francesca Ragni, Assistente Sociale e Counselor, è stato una riflessione operativa sulle possibili modalità di integrazione degli IAA all’interno dei servizi pubblici, promuovendo il confronto tra istituzioni, professionisti ed enti del territorio.

Ad aprire i lavori è stato il Vice Presidente della Provincia di Perugia, Riccardo Vescovi, e consigliere comunale:

“Abbiamo avviato un processo di valorizzazione sulle terapie assistite, come Enti, perché crediamo nel ruolo che svolgono gli animali per la salute mentale e fisica delle persone e per dare loro una possibilità in più di recupero. Siamo in attesa anche di una convocazione di un tavolo regionale per sancire concretamente l’impiego degli animali nei percorsi di cura, in quanto gli animali sanno entrare più di chiunque altro nei luoghi dell’anima e arrivano dove l’uomo non riesce ad arrivare” “Oltre ad un dialogo con la Regione per l’applicazione degli IAA nei servizi socio sanitari – dichiara Costanza Spera, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia-penso ad un altro strumento di collaborazione con l’Ospedale Veterinario Universitario, che rappresenta una grande apertura, in quanto l’impegno sociale e quello sanitario devono camminare all’ unisono, il bisogno sociale e il bisogno sanitario sono ormai un binomio imprescindibile. Il Comune di Perugia-conclude l’assessora- promuove l’inclusione sociale e come istituzione faremo da mediatori con altri enti e con tutte le altre istituzioni per portare un bel supporto in tal senso, e per essere portatori di nuovi interessi e passioni per le famiglie coinvolte”

Era presente per l’occasione anche la dott.ssa Francesca Tardioli, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria, che ha sottolineato l’esigenza di sostenere la formazione e in particolare la formazione in questo ambito specifico, in quanto c’è una reale necessità di accostarsi a questo percorso che vede negli interventi assistiti con gli animali un approccio concreto per trattare le diverse tipologie di disabilità, disturbi mentali, traumi psicologici, disagio emotivo e relazionale.

Fra i saluti Istituzionali anche La Presidente dell’Associazione Liam, Sveva Gramantieri, che svolge attività educative e ludico-ricreative nell’ambito del sociale con focus su Interventi Assistiti con gli Animali, e che ha firmato la convenzione per un progetto di interventi assistiti nel reparto Day-Hospital di Oncoematologia dell’Ospedale di Spoleto, con base di sperimentazione scientifica nei pazienti.

E’ stato un pomeriggio di approfondimento e un’importante occasione per riflettere insieme su come integrare gli IAA all’interno dei servizi socio-sanitari, a partire dai bisogni reali del territorio. A spiegare nel dettaglio cosa sono gli IAA è stata Eleonora Fabbroni, responsabile Centro IAA Baldo&Riccia, che ha di recente ottenuto l’autorizzazione come struttura sanitaria, dalla Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria, confermandosi una realtà innovativa in questo settore e che ha fatto da coordinamento fra tutti gli attori coinvolti a partire dalle Istituzioni, enti, professionisti e associazioni.

“La terapia è un servizio socio sanitario a tutti gli effetti- spiega la Fabbroni– la Regione, settore Sanità Animale, rilascia un nullaosta apposito per i centri e strutture che realizzano gli interventi assistiti, noi essendo passati da realtà agricola ad impresa sociale e avendo inserito nella nostra equipe un direttore sanitario, abbiamo ricevuto anche l’autorizzazione come struttura sanitaria e offriamo percorsi di terapia assistita con gli animali per favorire il benessere psicologico e fisico, in diverse aree. Le aree d’intervento- continua Eleonora Fabbroni– vanno da quella pediatrica a quella educativa, alla salute mentale, alla geriatrica e alla riabilitazione fisica. Ogni progetto IAA è seguito da Equipe multidisciplinare di professionisti come il coadiutore dell’animale, il veterinario il Responsabile di progetto e poi gli animali che svolgono il ruolo più importante e sono i magnifici 5: Asini cavalli cani gatti e conigli “

Fondamentale è stata la partecipazione dei due responsabili sanitari, quella della dott.ssa Francesca Floridi, Resp. UOSD Neuropsichiatria e Psicologia Clinica Età Evolutiva che ha illustrato l’importanza degli IAA nei PEI e nei servizi socio-sanitari per bambini e adolescenti in quanto questo tipo di attività attraverso l’animale consente al bambino di avere degli input che si riverberano in diverse attività celebrali risvegliando dei circuiti propedeutici al miglioramento e al recupero delle funzioni. E quella del dott. Marco Grignani, Dir. Dipartimento Salute Mentale-Usl Umbria 1 che ha parlato del ruolo degli IAA negli adulti e di come l’animale funge da catalizzatore sociale e regolatore emotivo.

Entrando nel vivo del seminario si sono susseguite poi tutte le realtà coinvolte, e i vari professionisti, ognuno con la sua specificità come Silvia Cordellini, Responsabile Progettazione Attività Formative Aris Formazione e Ricerca ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria che ha parlato del percorso formativo in IAA, un percorso strutturato ed articolato in tre moduli che garantiscono una preparazione completa.

Poi è stata la volta di Silvana Diverio, medico veterinario esperto in IAA del dipartimento di medicina veterinaria dell’Università di Perugia per parlare dell’importanza della relazione tra l’animale il paziente e il coadiutore ma soprattutto l’importanza della tutela del benessere dell’animale e il ruolo del veterinario che ne fa da garante. A parlare poi la psicologa Barbara Rubini, responsabile di progetto e referente di intervento IAA che collabora da anni con l’Impresa Sociale Baldo&Riccia, ed ha spiegato la valenza della co-terapia con asini e cani nei disturbi mentali, nei traumi e nell’autismo. Poi si è parlato dell’impiego dei cavalli nelle attività assistite grazie al contributo di Camilla Frattolillo, Presidente de “La Cinciallegra Ranch”; e di gatti e conigli nelle strutture socio-sanitarie per persone con disabilità grazie a Elisa Marelli, Presidente dell’associazione “Amici di Leos”.

In conclusione, dunque, un seminario interessante che ha rimarcato l’importanza degli Interventi Assistiti con gli animali e i loro molteplici campi di applicazione.