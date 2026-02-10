A Perugia Interactivo, la Dinner Experience immersiva con super ospite dell’after party, Francois Kevorkian

Interactivo è l’esperienza immersiva che rivoluziona il concetto di evento,trasformando qualsiasi luogo in un universo digitale e questa è stata la volta del trecentesco auditorium San Francesco al Prato, nel cuore della città.

Un format che ridisegna le architetture storiche attraverso l’uso “sfrenato” della tecnologia, 3D projection mapping, ologrammi, visual art e performance dal vivo. Un mix di danza aerea, acrobazie e cabaret che si fondono in un unica mappa concettuale, un unico universo narrativo, coinvolgendo e al tempo stesso avvolgendo completamente il pubblico. Un esperienza immersia che a visto l’auditorium trasformarsi in uno spazio digitale e sensoriale.

Lo spettacolo si è accesso durante l’esclusiva e raffinata #DinnerExperience, a cura di Gus Bottega Alimentare, e poi a seguire l’attesissimo ospite internazionale della serata: Francois Kevorkian, leggendario DJ e produttore, pioniere della musica house/techno nel mondo.

#Kevorkian è stata la star indiscussa della consolle, esibendosi per piu di tre ore, ha incantato il suo pubblico, circondato da una serie di scenografie digitali intercambiabili.

Perugia dunque si è immersa, per una notte, nella magia della luce e della musica grazie a Interactivo, lo show prodotto da Global Investment e Pem Luxury Events di Milano e ideato da Rossano Lucidi.

Eventi come questi, ad alto contenuto tecnologico ed emozionale, riescono a valorizzare il patrimonio storico in modo innovativo ed originale, promuovendo così l’Umbria a territorio ideale per eventi di questa portata.