A Panicale una passeggiata nella storia con i “Maestri del Cammino”

Un viaggio a passo lento tra i vicoli medievali e le memorie di uno dei borghi più belli d’Italia
Sabato 9 maggio 2026, il cuore di Panicale si animerà per un’iniziativa che concilierà la socialità e la scoperta del patrimonio storico-artistico locale.
L’appuntamento, organizzato dalla cooperativa Effetto Natura di Roma e dalla Pro Loco di Panicale, è fissato in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 16:30. Non si tratterà di una semplice camminata, ma di un’esperienza immersiva organizzata in piccoli gruppi, pensata per essere accessibile a tutti: dai cittadini desiderosi di riscoprire le proprie radici ai turisti in cerca di percorsi autentici.
Sotto la guida esperta dei Maestri del Cammino, i partecipanti si immergeranno per circa un’ora tra gli scorci più suggestivi di Panicale. Il percorso è studiato per far riemergere l’antica storia del borgo, svelando aneddoti e dettagli che spesso sfuggono allo sguardo frettoloso della quotidianità.
Per garantire un’esperienza piacevole e intima, le partenze avverranno a scaglioni.
La giornata si concluderà nel segno della convivialità. Al termine della passeggiata, i partecipanti potranno ritrovarsi per un aperitivo insieme, un momento di relax e confronto per scambiarsi impressioni sulle bellezze ammirate e godersi l’atmosfera del tramonto in piazza.
Per info e prenotazioni: prolocopanicale@gmail.com.