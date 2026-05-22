A Narni una giornata dedicata a sanità e prevenzione con Salute in Tour

Promossa dall’Associazione narnese per la Lotta contro il Cancro

Prevenzione e promozione di corretti stili di vita saranno al centro dell’iniziativa “Salute in Tour”, promossa dall’Associazione narnese per la Lotta contro il Cancro e che si svolgerà a Narni domenica 24 maggio. La giornata è stata organizzata insieme al Comune di Narni e in collaborazione con Regione Umbria, Usl Umbria 2, Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, medici e volontari.

Non solo cura delle malattie, ma costruzione di una cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’attenzione alla salute nella vita quotidiana sono i messaggi lanciati ieri durante la conferenza stampa di presentazione in sala del Consiglio comunale dove è stata sottolineata l’importanza di portare la salute tra le persone, nelle piazze, nei luoghi della comunità, rendendola accessibile, vicina e concreta.

L’evento si svolgerà in Piazza dei Priori, dove i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening, consulenze specialistiche, momenti di approfondimento e incontri informativi con medici e professionisti qualificati. “È un’opportunità importante – è stato detto ieri – perché sappiamo quanto la prevenzione possa fare la differenza e possa aiutare ad affrontare tempestivamente una situazione critica.

Quando il territorio lavora insieme, mettendo in rete competenze, energie e sensibilità – si è sottolineato – si riescono a realizzare progetti che hanno un impatto reale sulla qualità della vita delle persone”. “Una comunità forte è anche quella che si prende cura del benessere dei propri cittadini, promuovendo informazione, consapevolezza e stili di vita sani”, hanno detto il Sindaco Lorenzo Lucarelli e la presidente dell’Associazione narnese per la Lotta contro il Cancro, Mirena Angeli.

“Questa giornata – hanno aggiunto – non sarà soltanto un’occasione sanitaria, ma anche un momento di partecipazione e socialità”. Accanto agli screening e alle conferenze ci saranno spazi dedicati a momenti culturali e iniziative aperte a tutti. “Questo – hanno sottolineato Sindaco e presidente AnLcC – significa costruire una comunità che si ritrova, dialoga e si sostiene reciprocamente.

Rivolgiamo quindi un invito ai cittadini di Narni e del territorio a partecipare, a prenotare i controlli, ad informarsi dedicando qualche ora alla propria salute. Prendersi cura di sé stessi non è mai tempo perso, è un investimento sul proprio futuro e su quello delle proprie famiglie”, hanno concluso ringraziando i promotori e tutti coloro che hanno collaborato.