A Narni inaugurato il Parco Inclusione San Crispino

E’ stato inaugurato sabato scorso, 18 aprile a Narni, il Parco Inclusione San Crispino, una nuova area all’interno di quella che ospita il canile rifugio comunale dedicata ai bambini e aperta all’inclusione sociale. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Lorenzo Lucarelli, seguiti dagli interventi degli assessori regionali al welfare Fabio Barcaioli e allo sviluppo economico Francesco De Rebotti. A seguire è intervenuto l’assessore alle politiche sociali Silvia Tiberti.

Dopo il taglio del nastro si è svolta la visita guidata a cura della responsabile del canile Gaia Cecca e di Valeria Cerasoli. La visita ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino le diverse aree del Parco, dal giardino sensoriale agli spazi interni destinati a laboratori, formazione e attività di pet therapy, fino alla cupola sensoriale e alle altre aree attrezzate. All’iniziativa erano presenti anche le operatrici del canile, il direttore sanitario Riccardo Pacelli, le cooperative coinvolte nella gestione dei servizi, Cipss e Actl, oltre ai dirigenti comunali Lorella Sepi e Pietro Flori.

– secondo il Comune –

ha rappresentato un momento importante per la comunità, sia per la qualità dell’intervento realizzato, sia per il valore del progetto, che coniuga inclusione sociale, educazione e riqualificazione di un’area dismessa, restituita oggi a un uso pubblico. L’inaugurazione – afferma sempre una nota dell’ente – ha registrato una partecipazione ampia e significativa da parte della cittadinanza, delle istituzioni e delle realtà del territorio

Un successo oltre ogni aspettativa, segno di una domanda collettiva sempre maggiore di spazi verdi e di qualità, in cui trascorrere il proprio tempo libero”. Numerose le attività che verranno sviluppate: dal giardino sensoriale all’orto didattico e all’ortoterapia, fino ai percorsi di attività assistite con gli animali (pet therapy) rivolti a bambini, ragazzi e persone in condizione di fragilità.

“La partecipazione registrata – spiega ancora il Comune – conferma l’interesse e l’attenzione della comunità verso progetti capaci di generare relazioni, opportunità e qualità della vita, e rafforza il valore di un investimento pubblico orientato all’inclusione e alla coesione sociale. Il Parco Inclusione San Crispino si configura così come un nuovo punto di riferimento per il territorio, destinato a svilupparsi nel tempo attraverso il coinvolgimento attivo della comunità”. “Questo Parco dimostra come sia possibile trasformare uno spazio inutilizzato in un luogo vivo e aperto, capace di generare inclusione, servizi e qualità della vita.

È una scelta precisa che guarda al futuro della nostra comunità”, ha detto il Sindaco Lucarelli. “L’obiettivo ora – ha aggiunto – è rafforzare ulteriormente la rete dei servizi offerti dal Parco e consolidarne l’apertura alla cittadinanza, affinché diventi sempre più un punto di riferimento stabile, accessibile e pienamente integrato nella vita della comunità”