A Deruta “tesoretto” di 630 mila euro nel bilancio comunale

Approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto di gestione dell’annualità 2025

L’avanzo verrà destinato alla manutenzione delle viabilità e dei cimiteri

Il Consiglio Comunale di Deruta ha approvato il bilancio consuntivo 2025, rendiconto dal quale emerge una gestione finanziaria positiva che si è chiusa con un avanzo di amministrazione di 630 mila euro.

Nel corso della presentazione da parte dell’assessore Francesca Marchini ha sottolineato come il documento rispetti tutti i vincoli di finanza pubblica e si caratterizzi per una pressione fiscale invariata per i cittadini, l’attento monitoraggio della spesa corrente e il mantenimento degli equilibri di bilancio. “Il tutto – ha evidenziato la Marchini – garantendo l’erogazione di tutti i servizi essenziali ai derutesi e nonostante le fluttuazioni dei costi energetici e l’inflazione registrata, soprattutto nel primo semestre dell’anno”.

Il risultato positivo ottenuto, è stato spiegato dall’assessore, anche grazie alle azioni di stralcio dei due mutui della Comunità montana, mutui ridotti in un caso del 90%, da 1.858.957 a 185.895 euro, e nell’altro dell’82%, da 559.850 a 100.000 euro. Risulta migliorato il saldo di cassa che si attesta, al 31.12.2025, a 2.161.776 euro rispetto ai 96.792 del 2024, nonostante – viene sottolineato – “risenta ancora delle anticipazioni di liquidità per i progetti PNRR in corso”.

“Questa situazione – aggiunge l’assessore Marchini – ci permetterà di continuare a pagare con puntualità i fornitori per l’esercizio in corso, con un modesto ricorso alle anticipazioni, così da mantenere l‘indice di tempestività dei pagamenti che nel 2025 si è attestato a -10,23 giorni, ossia con le fatture saldate con 10 giorni di anticipo rispetto alla loro scadenza”.

Tra gli altri dati evidenziati dall’Amministrazione Comunale il livello di indebitamento molto contenuto (1,85%), ben al di sotto dei limiti normativi (10%) e comunque sostenibile rispetto alle entrate correnti.

Il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini, nell’evidenziare il giudizio positivo dei revisori dei conti, ha posto l’accento sul prossimo utilizzo dell’avanzo di amministrazione. “Sarà in parte impiegato nell’ampliamento del Cimitero di San Nicolò e nella manutenzione straordinaria del cimitero di Deruta-Casalina-Ripabianca. Ulteriori fondi – prosegue il primo cittadino – saranno destinati alla manutenzione straordinaria del Nido “Il Draghetto” e ad altre manutenzioni straordinarie del territorio, in particolare riguardo alla viabilità e all’estensione della pubblica illuminazione”.

Nella relazione al bilancio viene sottolineato che, “nell’ambito di una buona capacità di programmazione e gestione delle risorse, sono state portate avanti operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi che hanno consentito di verificare la sussistenza dei crediti e debiti, garantendo maggiore attendibilità al risultato di amministrazione, e la determinazione delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti”.

Il risultato di amministrazione risulta di 5.669.643 euro, di cui € 3.669.071 accantonati nel fondo crediti di dubbia esazione, che si è ridotto di 3,8 milioni rispetto all’anno precedente, dove era pari a 7,5 milioni di euro, grazie all’azione di riaccertamento dei residui attivi più vecchi, che comunque sono stati conservati nell’apposito elenco disposto per monitorare le attività di esazione affidate a terzi.