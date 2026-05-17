A Corciano torna “Con gli occhi della meraviglia”. Libri, storie e fantasia per i piccoli lettori

Il 23 maggio la nona edizione del Festival del libro per bambini e ragazzi alla Biblioteca Gianni Rodari tra letture animate, laboratori, incontri con autori e uno speciale benvenuto ai nuovi nati nel segno di “Nati per Leggere”

Torna il prossimo 23 maggio il Festival del libro per bambini e ragazzi “Con gli occhi della meraviglia”, giunto alla nona edizione, una giornata dedicata alla lettura, alla fantasia e alla scoperta, pensata per condividere idee, progetti ed eventi legati al mondo dei libri e per riscoprire il valore dello stupore attraverso la letteratura, in un’epoca dominata dalla velocità e dagli schermi.

Obiettivo del Festival è restituire centralità al piacere della lettura e dell’ascolto, intesi non soltanto come attività scolastiche, ma come esperienze profonde, sensoriali e immaginative, capaci di generare benessere, curiosità e crescita personale.

L’ascolto rappresenta infatti la base dell’empatia e della concentrazione, mentre la lettura è uno strumento prezioso per nutrire lo spirito, sviluppare la creatività e alimentare la curiosità. Lo stupore, infine, è il motore che accompagna i bambini nel diventare lettori per tutta la vita.

«La nona edizione del nostro Festival costituisce ormai un evento imperdibile per le famiglie e i piccoli lettori – commenta Francesco Mangano, assessore alla Cultura del Comune di Corciano – In linea con la sua missione, la Biblioteca Rodari offre un’opportunità preziosa che arricchisce la formazione dei bambini, aumenta la capacità di espressione, implementa il vocabolario e la capacità argomentativa, con ricadute positive sul percorso scolastico e sulla straordinaria strada della vita. La lettura è una finestra spalancata sul mondo e sulle sue meraviglie, lo strumento più immediato per esplorare noi stessi allargando gli spazi della fantasia, della libertà e della conoscenza. Grazie a tutti i protagonisti che ogni anno offrono ai nostri bambini questa grande opportunità».

Tutte le attività del Festival saranno unite da un unico filo conduttore e si inseriscono nell’ambito del “Maggio dei Libri”, in linea con le direttive del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), che promuove il coinvolgimento di enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e realtà pubbliche e private con l’obiettivo di rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa.

Nel corso della giornata di sabato sarà dedicato un momento speciale di “benvenuto” alle famiglie dei bambini nati nel 2025. L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo sanitario, scientifico, scolastico, letterario, del volontariato e delle istituzioni, con l’obiettivo di promuovere l’importanza della lettura fin dai primi mille giorni di vita e far conoscere i servizi offerti dalla Biblioteca comunale a sostegno della lettura precoce.

Sarà inoltre valorizzato lo spazio dedicato a Nati per Leggere, presidio attivo dal 2003, con materiale librario e arredi specifici per la fascia 0-6 anni. A ciascun bambino verrà donata, insieme alla tessera simbolica della biblioteca, una pubblicazione selezionata dal catalogo nazionale di “Nati per Leggere”, per incentivare la pratica della lettura ad alta voce sin dalla primissima infanzia.

«La consegna della prima tessera della Biblioteca è un gesto piccolo ma di grande significato – asserisce Chiara Scardazza, consigliera comunale con delega alla promozione della lettura – Vogliamo far conoscere a quanti più cittadini possibili non solo uno spazio pubblico, bellissimo ed accogliente come la Biblioteca Rodari, ma anche tutta la sua vasta offerta culturale, nella consapevolezza che l’accesso alla lettura è un diritto non solo dei bambini, ma è una ricchezza per ognuno».

Il programma del Festival proseguirà con letture animate, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, laboratori artistici e manipolativi, attività di origami, l’angolo dei “giochi di una volta”, lo spazio “Zampette nel verde”, incontri con autori e illustratori, oltre alla possibilità di conoscere nuove proposte letterarie e novità editoriali, proprio come in un vero festival letterario dedicato anche agli adulti.

Prevista anche la partecipazione degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, coinvolti nella creazione di elaborati e progetti dedicati al tema della lettura. Per i più piccoli sarà proposto il “Biglietto speciale per esploratori di storie”, una sorta di passaporto simbolico per avvicinarsi al mondo delle narrazioni; per i bambini della scuola primaria, invece, l’iniziativa “Onda del Consiglio” permetterà di condividere suggerimenti e riflessioni sui libri letti.

Come nelle precedenti edizioni, il Festival si svolgerà negli spazi della Biblioteca comunale Gianni Rodari e nel parco antistante, dove saranno allestiti stand e aree dedicate alle diverse attività. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito e i visitatori avranno la possibilità di acquistare i libri presentati durante la manifestazione, oltre ai volumi proposti dalle case editrici e dalle librerie presenti.

A concludere il Festival sarà lo spettacolo teatrale comico “Specchio specchio delle mie brame” di TeatroLeOnde.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO (direzione artistica di Domenico Madera)

Piccoli passi nello stupore (0-6 anni

Alle 10 consegna della prima tessera della biblioteca ai nuovi nati del 2025 e alle loro famiglie

Alle 11 lettura animata “Il venditore di storie”, seguita da un gioco teatrale con costumi e maschere con Teatroleonde

Alle 11.45 presentazione del libro “Una” di B. Faedi (Bertoni editore junior) con l’illustratrice S.Onidi e lab creativo

Dalle 10 alle 12.30 lab: “Pasticci ad arte” con C.Schiavolini, “Pieghe su pieghe” con Han Ji, “Giochi tra l’erba” con ScaccoMattoAnimazioni, “Zampette sul verde” con Il Bruco

Grandi esplorazioni (6-11 anni)

Dalle 16 alle 18 lab: Mani all’opera con C. Schiavolini, Magie di carta con Han Ji, Giochi tra l’erba con ScaccoMattoAnimazioni, Zampette nel verde con Il Bruco

Alle 16.30 lettura animata e gioco teatrale “Il bibliotecario stravagante”

Alle 17.30 presentazione del libro “Fiabe dall0Umbria” Di D.Loscalzo e D.Melani (Morlacchi editore)

Gran finale per tutti (0-11 anni)

Alle 18.30 spettacolo teatrale “Specchio specchio delle mie brame – per ridere a crepapelle” con D.Madera e A.Rosi di TeatroLeOnde

Per informazioni: 075 5188291 – biblioteca@comune.corciano.pg.it .