A Castiglione del Lago prende il via il primo avioraduno dell’Aero club d’Italia

Un programma che terrà i visitatori con il naso all’insù. Attesi i ministri Abodi e Urso. Inaugurazione venerdì 19 giugno. Sabato e domenica all’aeroporto Eleuteri spettacolari esibizioni

(AVInews) – Castiglione del Lago, 18 giu. – È pronto a prendere il via all’aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago il primo avioraduno dell’Aero club Italia, dedicato al mondo dell’aviazione, dello sport aeronautico e della cultura del volo. Tre giornate, da venerdì 19 giugno a domenica 21, ricche di iniziative e di spettacolari esibizioni in volo.

Saranno molte le personalità che prenderanno parte alla manifestazione: in particolare sabato mattina è prevista la presenza del ministro allo sport Andrea Abodi e domenica mattina quella del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Sarà presente all’evento anche il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco. A fare gli onori di casa saranno Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessore regionale al turismo Simona Meloni.

L’avioraduno dell’Aero club Italia sarà inaugurato venerdì alle 17.30 a Palazzo delle Corgna che ospiterà, a seguire, il convegno ‘Avioturismo: realtà e prospettive di una legge per valorizzare e promuovere i territori”, appuntamento reso ancora più interessante dalla scelta della Regione Umbria di riconoscere nel Testo unico in materia di turismo il valore dell’avioturismo e delle aviosuperfici. A chiudere la giornata, alle 21 alla Rocca di Castiglione del Lago, il concerto del Four season quintet a ingresso gratuito.

Poi, sabato e domenica spazio a un programma fitto di iniziative. Le esibizioni saranno nelle due giornate dalle 10 alle 19: mongolfiere con voli vincolati, paracaduti con bandiere, voli a vela acrobatici, idrovolanti, esibizioni di piloti acro, velivoli storici, pattuglie, ala rotante, aeromodelli, jetson one e-vtol. I cieli di Castiglione saranno un tripudio di colori, acrobazie e virtuosismi che terranno gli spettatori con gli occhi all’insù.

Ci sarà inoltre la possibilità di visitare la mostra statica dei produttori e non mancheranno altri momenti di approfondimento e iniziative di carattere istituzionale al Museo del volo al Trasimeno. Sabato alle 16 AeCi presenta la bozza di riforma del Dpr 133/2010, il nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985 numero 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. Domenica alle 10.30 è previsto l’incontro ‘Storie di aviazione di passione e di sport’, mentre alle 12 si terrà la presentazione ufficiale del protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione sportiva e turistica dell’aeroporto Eleuteri tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aero club d’Italia e Aero club Trasimeno.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.