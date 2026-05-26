A Bevagna due giorni di musica e poesia “in volo” per Cantine Aperte con la rassegna Finché resta luce

Sabato 30 maggio dalle 15 il blues della Upper River Tiber Band. Domenica 31 maggio dalle 12 danza aerea a cura di ContrArie e dalle 16 l’energico rock&roll dei Cinquantini.

Per entrambe le giornate info e prenotazione obbligatoria: tel 345 4033168 – mail hospitality@agricolamevante.com

Giro di boa nel segno della musica (e del vino), con un doppio appuntamento in occasione di Cantine Aperte, per la prima edizione di Finché resta luce, rassegna multidisciplinare promossa a Bevagna dalla realtà vitivinicola Mevante.

Si parte con un pomeriggio in blues, sabato 30 maggio dalle 15, con il concerto della Upper River Tiber Band, mentre domenica 31 maggio, dalle 12 e per tutto il pomeriggio, performance di danza aerea a cura di ContrArie, con uno spettacolo capace di unire la grande tradizione letteraria italiana a linguaggi performativi moderni, movimento ed emozione, sospesi tra cielo e terra. Dalle 16 spazio anche agli energici Cinquantini, rock&roll band con un repertorio che va da Elvis a Chuck Berry, da Bill Haley a Little Richard (per entrambe le giornate info e prenotazione obbligatoria: tel 345 4033168 – mail hospitality@agricolamevante.com)

Finché resta luce – promosso da Mevante, cantina umbra che unisce produzione agricola, ospitalità ed esperienza culturale sulle colline di Bevagna, nel cuore della denominazione del Montefalco Sagrantino DOCG, e curata dal CEPA – Centro Extradisciplinare per le Arti, hub culturale nato dall’incontro tra l’Associazione Culturale Strabismi e l’Associazione Culturale Free Time – proseguirà poi sabato 4 luglio con la serata messicana con il gruppo mariachi El Magnifico de Florencia; vino protagonista ad agosto, con Calici di Stelle, mentre sabato 19 settembre la rassegna si chiuderà con lo spettacolo Francesco l’amato mio, una produzione di Agape Teatro a ottocento anni dal Cantico delle Creature di San Francesco.