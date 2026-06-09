A Balanzano in 350 per sostenere la Croce Bianca e ricordare Giosuè Paoletti

Successo per l’iniziativa promossa dal territorio a favore della struttura sanitaria e in nome dell’imprenditore scomparso due anni fa. Raccolti oltre cinque mila euro

Il territorio di Ponte San Giovanni conferma la sua spiccata predisposizione verso le iniziative di solidarietà. Sabato 6 giugno, presso l’area verde di Balanzano, allestita per l’imminente ‘Sagra dell’Ortolano’, si è tenuta una cena di beneficenza in ricordo di Giosuè Paoletti (imprenditore scomparso nel 2024 titolare di Automigliorgas e molto legato al territorio) e a sostegno della Croce Bianca Perugia.

Trecentocinquanta persone hanno preso parte all’evento, realizzato grazie al prezioso contributo dei volontari della pro loco di Balanzano. Il risultato, in termini di raccolta fondi, è stato davvero lusinghiero: oltre 5 mila euro.

“A distanza di due anni dalla scomparsa – dichiara la moglie Manuela Castellani Paoletti – vedere tutto questo affetto nei confronti di Giosuè mi stupisce e allo stesso modo mi emoziona tantissimo. Io ed i miei figli siamo davvero orgogliosi e grati per queste belle testimonianze”.

Soddisfatto anche il Presidente della Croce Bianca, Claudio Consalvi.

“Ringraziamo tutti i partecipanti per questo importante gesto nei confronti della nostra realtà, che ogni giorno opera nel territorio fornendo dei servizi necessari sul piano assistenziale. Stare insieme nel ricordo di una persona cara come Giosuè Paoletti è ancora più piacevole. Presto daremo corso anche all’apertura di una nuova sede a Bastia Umbra. Ringrazio sentitamente la pro loco di Balanzano per l’organizzazione e il prezioso contributo in termini di volontariato”.

Fausto Barcaccia, presidente onorario della pro loco di Balanzano, sottolinea ulteriormente i valori della serata.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la possibilità di organizzare nuovamente questo evento, che mette insieme due elementi davvero importanti: il ricordo di Giosuè, persona di grande spessore e il sostegno ad una realtà importante del nostro territorio come la Croce Bianca. Ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e siamo soddisfatti del risultato”.

Alla serata di Balanzano hanno fatto registrare la loro presenza anche Antonello Palmerini, presidente della Pro Ponte e Gianfranco Mincigrucci, presidente della Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni. Nutrita anche la rappresentanza istituzionale con il consigliere regionale, Andrea Romizi, l’assessore comunale Francesco Zuccherini, la presidente del consiglio comunale Elena Ranfa, i consiglieri comunali Paolo Befani e Fabrizio Ferranti e l’ex assessore Otello Numerini.