69° Festival dei Due Mondi: Concerto della Banda Musicale della Polizia Di Stato in Piazza Duomo a Spoleto

Ieri sera, in occasione del 69° Festival dei Due Mondi, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, si è esibita in Piazza Duomo a Spoleto.

L’evento, organizzato dalla Questura di Perugia, dall’Anps – “Associazione Nazionale Polizia di Stato”, in collaborazione con Meccanotecnica Umbra S.p.A., è stato presentato dalla giornalista Francesca Rodolfo che, dopo i saluti di rito da parte del Presidente del Festival dei Due Mondi e Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, del Presidente Nazionale A.N.P.S. Michele Paternoster, e del Questore di Perugia Dario Sallustio, ha raccontato la storia della Banda della Polizia di Stato.

Presenti al concerto il Sottosegretario all’Interno on. Emanuele Prisco, il Prefetto di Perugia Francesco Zito, il Prefetto di Terni Antonietta Orlando, il Questore di Terni Michele Abenante, il Vescovo dell’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia Mons. Renato Boccardo, nonché le autorità religiose e i vertici civili e militari della Regione.

La serata è stata scandita da diversi generi musicali fra cui un omaggio al maestro Ennio Morricone e si è conclusa con il canto degli Italiani.

Al termine dell’evento, presso l’Alborzon Palace Hotel, alla presenza del Capo della Polizia, sono stati consegnati degli attestati di benemerenza al Presidente del Festival dei Due Mondi Andrea Sisti, al Maestro ceramista Roberto Domiziani, all’Avvocato Giada Fantini e al Maestro della Banda Musicale della Polizia di Stato, Maurizio Billi.

Ad assistere all’esibizione, anche i Vice Commissari del 1° Corso Vice Commissari della Polizia di Stato.

Corso, composto da 118 frequentatori – di cui 22 donne – già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e vincitori di concorso, che ha avuto inizio lo scorso 15 giugno ed è articolato in otto mesi complessivi di attività formativa, di cui sei mesi presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “R. Lanari” di Spoleto e due mesi di tirocinio operativo presso i rispettivi reparti di provenienza.

I nuovi Vice Commissari, prima del concerto hanno incontrato, presso l’Auditorium dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, il Capo della Polizia, il quale ha evidenziato l’importanza di dedicare la massima attenzione alla gestione e alla formazione del personale. Dalla cura del personale dipende l’efficienza dell’Amministrazione e il consolidamento del rapporto di fiducia con i cittadini.

Presenti all’incontro anche il Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, il Direttore della Scuola Superiore della Polizia di Stato Mario Viola, il Questore di Perugia Dario Sallustio e il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto Simone Pineschi.