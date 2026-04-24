25 Aprile, Proietti: “Libertà e pace sono l’eredità dell’Umbria”

Alla vigilia della Festa della Liberazione, la Presidente richiama i valori della Resistenza e di Aldo Capitini: “Difendiamo la democrazia dall’imbarbarimento

“Celebrare il 25 Aprile è una data particolarmente importante perché significa, prima di tutto, rendere onore a chi ebbe il coraggio di scegliere la libertà in un momento in cui l’oppressione sembrava prevalere. Anche l’Umbria partecipò a quel riscatto civile: dalle formazioni partigiane attive nelle aree montane al sacrificio di quanti subirono la repressione, la nostra regione ha contribuito alla storia della Resistenza. Quella lotta non fu soltanto un insieme di azioni militari, ma anche, per molti, una scelta morale e civile, che contribuì a restituire dignità al Paese e a porre le basi della nostra democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana.

In questa giornata così carica di significato, non posso non pensare al legame indissolubile che unisce la nostra identità regionale al messaggio universale di San Francesco. Il Santo di Assisi ci insegna che la vera pace non è una condizione statica o un semplice silenzio delle armi, ma è il frutto della giustizia e della fraternità. O anche alla figura di Aldo Capitini, il fondatore della Marcia della Pace e divulgatore della nonviolenza e della giustizia; il suo impegno per la pace e i diritti umani continua a ispirarci e a guidarci verso un mondo più giusto.

La Liberazione è stata la condizione necessaria affinché quel seme di pace potesse tornare a germogliare in Italia: non può esserci pace autentica senza la libertà, e non può esserci libertà senza l’impegno quotidiano a restare e diffondere strumenti di riconciliazione e dialogo. Purtroppo assistiamo, anche da parte degli adulti, a un imbarbarimento del linguaggio che è di cattivo esempio per i giovani e di degrado delle relazioni sociali e istituzionali. Noi rappresentanti dello Stato abbiamo il dovere di difendere sempre i valori e i principi che sono alla base della nostra democrazia, valori e principi che non possono prescindere dal rispetto istituzionale e della storia.

Oggi, mentre venti di guerra sono tornati a soffiare con forza sul mondo, il messaggio che parte dall’Umbria deve essere chiaro: onorare il 25 Aprile significa tradurre la memoria in impegno attivo per la pace, significa non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia.

Essere eredi della Liberazione ci impone di non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie e di lavorare affinché i valori di accoglienza e di solidarietà, che sono nel Dna della nostra terra, siano la bussola delle nostre istituzioni. Ai giovani chiedo di custodire questa libertà con orgoglio e di ricordare che la democrazia, proprio come la pace, richiede cura, partecipazione e l’impegno della non-violenza”

Stefania Proietti