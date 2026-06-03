deposizione della corona ai caduti nel capoluogo e la cerimonia militare in piazza San Benedetto

Nella giornata di venerdì, 5 giugno p.v., ricorrerà il 212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, istituita con le Regie Patenti del 13 luglio 1814 (ricorrenza in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale).

L’evento sarà articolato in due momenti.

Nella mattinata, in Perugia, all’interno della caserma “Garibaldi”, sede del Comando Legione Carabinieri “Umbria”, durante una breve ma significativa cerimonia nel doveroso ricordo dei caduti, il Comandante, Generale di Brigata Luca Corbellotti, e il Prefetto di Perugia, dott. Francesco Zito, deporranno una corona d’alloro al Monumento ivi allocato in loro memoria.

A seguire, con inizio alle ore 10.30, in Norcia (PG), piazza San Benedetto, avrà luogo la solenne cerimonia militare, presieduta dal Gen. B. Luca Corbellotti, alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

Nell’occasione, già a partire dalle 09.30, nel medesimo sito, cuore monumentale del centro storico della cittadina della Valnerina, saranno allestiti stand espositivi/informativi e una mostra statica di mezzi dell’Arma, con il coinvolgimento delle autorità locali, dei cittadini e degli alunni del locale Istituto Omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia”, ai quali i militari specializzati illustreranno aspetti di interesse delle attività istituzionali condotte e gli strumenti tecnologici in dotazione, dando corso a dimostrazioni pratiche.

La cittadinanza è invitata a prendere parte alla manifestazione