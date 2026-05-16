20enne arrestato: aggredisce e ferisce un poliziotto durante un controllo

Ieri sera gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno arrestato in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a P.U. un 20enne, peraltro già noto per reati contro la persona.

Tutto è scaturito da un controllo d’iniziativa realizzato dai poliziotti presso un bar di Sant’Eraclio.

In particolare, gli Agenti del Commissariato avevano deciso di sottoporre a controllo una comitiva composta da sei giovanissimi, tra cui il 20enne, che da subito ha dimostrato una forte insofferenza nei confronti dei poliziotti, anche rivolgendosi in modo offensivo nei loro confronti.

Quando poi gli Agenti hanno proceduto con la richiesta ai ragazzi di esibire i propri documenti identificativi, il 20enne ha spintonato un poliziotto e, nel mentre questi cercava di bloccarlo, lo ha morso ad un dito della mano, procurandogli lesioni comunque guaribili in pochi giorni.

Una volta immobilizzato, gli uomini del Commissariato hanno proceduto alla perquisizione personale nei confronti di tutti e sei i giovanissimi, atto che ha avuto esito negativo per il 20enne, mentre ha permesso di rinvenire dell’hashish detenuto a titolo personale dagli altri cinque ragazzi.

Complessivamente, gli Agenti hanno sequestrato circa 15 grammi di hashish, procedendo dunque alla contestazione amministrativa di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale nei confronti di cinque ragazzi, tutti maggiorenni.

Quanto al 20enne, redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno proceduto a suo carico all’arresto in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a P.U.

Su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno, in attesa di essere giudicato per direttissima.

L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.