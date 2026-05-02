1° maggio, Prisco: “Il lavoro è il cuore della Repubblica. Grazie a chi garantisce sicurezza e servizi ogni giorno”

In occasione della Festa dei Lavoratori, il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha partecipato alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro organizzata dalle Prefetture di Perugia e Terni.

“È una giornata importante per celebrare il lavoro, cuore centrale della nostra Repubblica – ha dichiarato Prisco –. Ai 16 nuovi Maestri del Lavoro dell’Umbria rivolgo le mie più sincere congratulazioni: donne e uomini che, con impegno, competenza e dedizione, hanno rappresentato al meglio il valore del lavoro nella nostra Nazione .”

“Un pensiero speciale – ha aggiunto – va anche a tutti coloro che, in divisa e non solo, garantiscono sicurezza e servizi essenziali alla Nazione, anche in un giorno di festa per tanti altri lavoratori. Il loro impegno silenzioso è fondamentale per il funzionamento dello Stato e per la vita delle nostre comunità.”

“Buon Primo Maggio – ha concluso – a tutti i lavoratori e a chi è ancora alla ricerca di un’occupazione, con l’auspicio che il lavoro continui a essere sempre più sinonimo di dignità, crescita e opportunità.”