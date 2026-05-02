1° maggio, Prisco: “Il lavoro è il cuore della Repubblica. Grazie a chi garantisce sicurezza e servizi ogni giorno”

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In occasione della Festa dei Lavoratori, il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha partecipato alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro organizzata dalle Prefetture di Perugia e Terni.

“È una giornata importante per celebrare il lavoro, cuore centrale della nostra Repubblica – ha dichiarato Prisco –. Ai 16 nuovi Maestri del Lavoro dell’Umbria rivolgo le mie più sincere congratulazioni: donne e uomini che, con impegno, competenza e dedizione, hanno rappresentato al meglio il valore del lavoro nella nostra Nazione .”

“Un pensiero speciale – ha aggiunto – va anche a tutti coloro che, in divisa e non solo, garantiscono sicurezza e servizi essenziali alla Nazione, anche in un giorno di festa per tanti altri lavoratori. Il loro impegno silenzioso è fondamentale per il funzionamento dello Stato e per la vita delle nostre comunità.”

“Buon Primo Maggio – ha concluso – a tutti i lavoratori e a chi è ancora alla ricerca di un’occupazione, con l’auspicio che il lavoro continui a essere sempre più sinonimo di dignità, crescita e opportunità.”

E’ quanto afferma il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco a margine della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro.
           

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